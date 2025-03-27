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    «Барселона» — «Осасуна»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 27 туре испанской Примеры состоится встреча «Барселоны» и «Осасуны». Команды встретятся 27 марта в 23:00 по мск.

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    «Барса» пропустила 27-й тур и не смогла добрать очки. Из-за этого «Реал» выровнялся с ней по набранным пунктам. Обе команды имеют по 60 очков. Теперь у «каталонцев» появился реальный шанс оторваться от преследователя и сделать разрыв в 3 очка.

    «Барселона» выиграла 7 последних матчей чемпионата. Дома «Осасуне» она шансов не дает. Хотя в первом круге коллектив Флика проиграл «памплонцам» 2:4, но это было на выезде. В любом случае «Барса» имеет двойную мотивацию и хорошую форму. Ее соперник не может выиграть 6 матчей подряд. Это отличный момент для «сине-гранатовых» сделать разницу с «Реалом».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 1.87 и 1.95.

    • Букмекеры: 1.24 на «Барселону», 7.20 на ничью, 11.0 на «Осасуну».

    • Искусственный интеллект пророчит «Барсе» победу со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Осасуна» смотрите на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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