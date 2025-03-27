В 27 туре испанской Примеры состоится встреча. Команды встретятся 27 марта в 23:00 по мск.

«Барса» пропустила 27-й тур и не смогла добрать очки. Из-за этого «Реал» выровнялся с ней по набранным пунктам. Обе команды имеют по 60 очков. Теперь у «каталонцев» появился реальный шанс оторваться от преследователя и сделать разрыв в 3 очка.

«Барселона» выиграла 7 последних матчей чемпионата. Дома «Осасуне» она шансов не дает. Хотя в первом круге коллектив Флика проиграл «памплонцам» 2:4, но это было на выезде. В любом случае «Барса» имеет двойную мотивацию и хорошую форму. Ее соперник не может выиграть 6 матчей подряд. Это отличный момент для «сине-гранатовых» сделать разницу с «Реалом».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 1.87 и 1.95.

подготовили прогноз со ставками за 1.87 и 1.95. Букмекеры: 1.24 на «Барселону», 7.20 на ничью, 11.0 на «Осасуну».

Искусственный интеллект пророчит «Барсе» победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Осасуна» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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