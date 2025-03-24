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    Спаллетти прокомментировал вылет Италии из Лиги наций

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    Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал вылет команды из Лиги наций.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    23 марта в 1/4 финала Италия уступила Германии по сумме двух матчей (1:2, 3:3). По мнению Спаллетти, итальянцам немного не хватило удачи.

    «Мы совершенствуемся, оценивая происходящее. Игры дают ответы. Очевидно, в первом тайме нам не хватило решимости, чтобы играть и дать команде шанс проявить себя как индивидуально, так и коллективно. Затем мы осознали, что должны были сделать больше, и увидели ту Италию, которую все ждали.

    Команда провела ожесточенную борьбу и заслужила немного больше удачи. Именно так это работает, мы видели, что они быстро разыгрывали угловые, и не должны были поворачиваться к ним спиной. В каком-то смысле лучше пропускать такие голы, чтобы мы могли понять, что это не просто советы, а реальное применение того, о чем мы говорим.

    Мы допустили слишком много ошибок, отбирали мяч и сразу же вновь теряли его. Мы знали, что Германия будет оказывать на нас сильное давление, но я ожидал чего-то большего.

    В перерыве мы поговорили в раздевалке и поняли, чего хотели. Мы знаем, как играть, и, поверьте нам, скажем то, что должны сказать», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

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