Официально: Тудор стал главным тренером «Ювентуса»

Туринскийофициально объявил о назначении хорватана пост главного тренера.

«Игор Тудор — новый тренер мужской основной команды. Добро пожаловать обратно, Игор! Клуб благодарит Тьяго Мотту и всех его сотрудников за проявленный профессионализм и работу, проделанную за эти месяцы с энтузиазмом и самоотдачей, и желает им всего наилучшего в будущем», — написано в сообщении клуба в социальной сети.

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Игор Тудор выступал в составе «старой синьоры» на позиции центрального защитника с 1998 по 2007 год. Сейчас ему 46 лет. Тренерскую карьеру он начинал в юношеской команде «Ювентуса». Дальше он работал в «Марселе», «Лацио», «Вероне», «Удинезе» и других клубах.