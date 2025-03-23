Карпин: Сегодня для меня тема с совмещением закрыта

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Сегодня для меня эта тема закрыта. Что будет через два месяца, через полгода? Не знаю. Если вернут к официальным соревнованиям, то это тема закрыта. На слухи о "Динамо" не обращаю внимания, это вы обращаете. "Ростов" после рестарта хорошо выглядит. Созваниваемся, но не каждый день», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что за несколько дней до рестарта РПЛ Карпин покинул пост наставника «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.