Карпин: Сегодня для меня тема с совмещением закрыта

Главный тренер сборной Россииответил на вопрос о потенциально возможном совмещении постов в клубе и сборной.

«Сегодня для меня эта тема закрыта. Что будет через два месяца, через полгода? Не знаю. Если вернут к официальным соревнованиям, то это тема закрыта. На слухи о "Динамо" не обращаю внимания, это вы обращаете. "Ростов" после рестарта хорошо выглядит. Созваниваемся, но не каждый день», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что за несколько дней до рестарта РПЛ Карпин покинул пост наставника «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.