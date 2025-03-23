Это второй поединок. Первый выиграла Германия со счетом 2:1. Напомним, что победитель выйдет в полуфинал плей-офф. Так что немцы имеют небольшой перевес.
После поражения 1:3 от Франции Италия потерпела второе подряд фиаско. Германия не проигрывает 7 поединков, в 5 из них хозяева выиграли.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе сделали ставку на Италию за 2.10.
- За 1.89 букмекеры дают поставить на победу Германии, за 41.0 — на победу Италии. Ставки на проход команд в полуфинал принимаются с котировками 1.13 и 6.13.
- ИИ ставит на уверенную победу немцев со счетом 4:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Германия — Италия смотрите на LiveCup.Run.
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