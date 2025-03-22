Тухель подверг критике игру Рашфорда и Фодена

Главный тренер сборной Англииоценил игрув матче с Албанией (2:0).

«Мы рассчитываем оказывать большее влияние на этих позициях. Больше идти в обыгрыш, совершать больше агрессивных рывков в штрафную. В целом этого не хватало. Моменты возникают благодаря небольшим забеганиям за линию защиты, но они не были такими решающими, как могли бы.

Мы будем поощрять Фодена делать то, что он умеет лучше всего: идти в обыгрыш, смело атаковать защитников. Оба наших вингера, которые вышли в старте, не оказали такого влияния, какое могут оказывать на клубном уровне. Я не совсем понимаю, почему нам не удавалось быстро доставлять им мяч. Нам не хватало рывков без мяча. Было слишком много передач, но недостаточно дриблинга и агрессии в атаке.

Они хорошо тренировались, демонстрировали решительность на занятиях. Именно поэтому они заслужили выйти в старте, ведь в последние недели они показывали отличную игру за свои клубы. Мы продолжим их поддерживать», — цитирует Тухеля The Guardian.