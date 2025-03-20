Хорватия перед этим поединков провела два неубедительных поединка, уступив Шотландии 0:1 и сыграв вничью 1:1 с Португалией. В целом безвыигрышная серия команды в турнире составляет 3 встречи.
Французы в хорошем настроении, поскольку победили Италию 3:1 и отомстили за аналогичное поражение в первом туре группового этапа. Беспроигрышная серия гостей составляет 5 матчей, 4 из которых закончились для них победой.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.84.
- Букмекеры считают Францию фаворитом за 2.00, а на победу Хорватии они дают 4.10.
- Ставка искусственного интеллекта — ничья 0:0, а на нее можно поставить за 3.35.
- В 4 матчах Лиги наций 2 победы у Франции, одна победа у Хорватии и один раз была ничья.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Хорватия — Франция смотрите на LiveCup.Run.
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