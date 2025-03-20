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    Ламин ЯмальНидерланды — Испания. Онлайн
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    Хорватия — Франция: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Хорватия и Франция встретятся в 1/4 финала Лиги наций УЕФА. Матч состоится 20 марта в городе Сплит. Начало в 22:45 мск.

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    Хорватия перед этим поединков провела два неубедительных поединка, уступив Шотландии 0:1 и сыграв вничью 1:1 с Португалией. В целом безвыигрышная серия команды в турнире составляет 3 встречи.

    Французы в хорошем настроении, поскольку победили Италию 3:1 и отомстили за аналогичное поражение в первом туре группового этапа. Беспроигрышная серия гостей составляет 5 матчей, 4 из которых закончились для них победой.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.84.

    • Букмекеры считают Францию фаворитом за 2.00, а на победу Хорватии они дают 4.10.

    • Ставка искусственного интеллекта — ничья 0:0, а на нее можно поставить за 3.35.

    • В 4 матчах Лиги наций 2 победы у Франции, одна победа у Хорватии и один раз была ничья.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Хорватия — Франция смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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