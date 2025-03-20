встретятся в 1/4 финала Лиги наций УЕФА. Матч состоится 20 марта в городе Сплит. Начало в 22:45 мск.

Хорватия перед этим поединков провела два неубедительных поединка, уступив Шотландии 0:1 и сыграв вничью 1:1 с Португалией. В целом безвыигрышная серия команды в турнире составляет 3 встречи.

Французы в хорошем настроении, поскольку победили Италию 3:1 и отомстили за аналогичное поражение в первом туре группового этапа. Беспроигрышная серия гостей составляет 5 матчей, 4 из которых закончились для них победой.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.84.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.84. Букмекеры считают Францию фаворитом за 2.00, а на победу Хорватии они дают 4.10.

Ставка искусственного интеллекта — ничья 0:0, а на нее можно поставить за 3.35.

В 4 матчах Лиги наций 2 победы у Франции, одна победа у Хорватии и один раз была ничья.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Хорватия — Франция смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.