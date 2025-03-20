В первом четвертьфинальном поединке Лиги наций сборная Хорватии в Сплите сыграет против национальной команды Франции. Встреча состоится 20 марта и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Хорватия — Франция, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хорватия

Путь в плеф-офф: На групповой стадии балканский коллектив финишировал вторым в своем квартете, набрав восемь пунктов в компании с Португалией, Шотландией и Польшей.

Сборная Хорватии выиграла два поединка из шести проведенных, дважды сыграла вничью и потерпела столько же поражений, забила и пропустила по восемь мячей.

Последние матчи: «Шашечные» не могут победить вот уже на протяжении трех игр кряду. В данном отрезке они уступили в гостях со счетом 0:1 Шотландии, а также расписали мировые с Польшей 3:3 на ее поле и в родных стенах с португальцами — 1:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Национальная команда Хорватии смогла выиграть всего лишь два поединка из девяти предыдущих с учетом всех турниров, оба раза за это время победив в домашних матчах и с минимальной разницей.

Также в данном отрезке хорваты еще четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения. И отметим, что за весь этот 9-матчевый период они не забили лишь в двух случаях, а свои ворота на замке сохранили только в одной игре.

Франция

Путь в плей-офф: С 13 зачетными пунктами французы смогли стать победителем своего квартета, опередив Италию, Бельгию и Израиль.

Национальная команда Франции отпраздновала четыре виктории в шести играх, раз уступила и раз сыграла вничью, разница мячей составила 12:6.

Последние матчи: «Трехцветные» в своем предыдущем сыгранном поединке еще в ноябре прошлого года обыграли на выезде Италию со счетом 3:1. А ранее они одолели в гостях Бельгию со счетом 2:1 и дома поделили очки с Израилем — 0:0.

Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: Сборная Франции не знает горечи поражений вот уже на протяжении пяти встреч подряд. За данный период команда раз сыграла вничью и отпраздновала пять выигрышей, причем три из них были гостевыми.

Уступили же французы только дважды за десять предыдущих поединков, трижды еще расписали мировые за это время и добились пяти выигрышей. К тому же за весь данный отрезок они не забивали только в двух случаях, а свои ворота на замке сохранили в четырех встречах.

Статистика для ставок

Между собой эти сборные провели десяти игр, шесть из которых выиграли французы и раз сильнее оказались хорваты

В последнем противостоянии этих команд победили Хорваты со счетом 1:0 на выезде

В четырех из пяти предыдущих очных встреч данных сборных забивали обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Франции — 2.13, победа Хорватии — 3.75, ничья — 3.58.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.84 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от данного противостояния ждем обмена забитыми мячами, ведь в последних очных встречах эти сборные зачастую огорчали друг друга.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.84.

Прогноз: И также еще поставим здесь на викторию Франции, которая весьма неплохо играет против предстоящего противника.

Ставка: победа Франции за 2.13.