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    Николич обратился к фанатам ЦСКА перед игрой с «Партизаном»

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    Наставник ЦСКА Марко Николич обратился к болельщикам команды перед товарищеским матчем против «Партизана».

    Марко Николич
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    Марко Николич

    ЦСКА на выезде встретится с «Партизаном» в субботу, 22 марта. Начало — в 20:00 мск.

    «Болельщики и фанаты ЦСКА, добро пожаловать в мой клуб, в мой город, мою страну, в родной "Партизан"! Уже в эту субботу мы ожидаем полную южную трибуну и почти тысячу фанатов ЦСКА! Еще раз добро пожаловать в Белград! Добро пожаловать в "Партизан"!» — приводит слова Николича пресс-служба сербского клуба.

    Николич возглавляет ЦСКА с июня 2024 года. До этого 45-летний серб дважды тренировал «Партизан» — с 2013 по 2015 и с 2016 по 2017 год.

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