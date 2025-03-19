Николич обратился к фанатам ЦСКА перед игрой с «Партизаном»

Наставник ЦСКАобратился к болельщикам команды перед товарищеским матчем против «Партизана».

ЦСКА на выезде встретится с «Партизаном» в субботу, 22 марта. Начало — в 20:00 мск.

«Болельщики и фанаты ЦСКА, добро пожаловать в мой клуб, в мой город, мою страну, в родной "Партизан"! Уже в эту субботу мы ожидаем полную южную трибуну и почти тысячу фанатов ЦСКА! Еще раз добро пожаловать в Белград! Добро пожаловать в "Партизан"!» — приводит слова Николича пресс-служба сербского клуба.

Николич возглавляет ЦСКА с июня 2024 года. До этого 45-летний серб дважды тренировал «Партизан» — с 2013 по 2015 и с 2016 по 2017 год.