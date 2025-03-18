Антон Миранчук: Очень соскучился по сборной России

Хавбек «Сьона»отреагировал на возвращение в стан сборной России. В марте команда проведет товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.

«Приехал первый раз, получается, где-то за полгода, чуть больше. Очень соскучился, на самом деле, и вот такое настроение, волнительное даже, можно сказать, потому что долго когда не бываешь, отвыкаешь, наверное, от многих вещей, привыкаешь уже к тем вещам, наверное, потому что всё-таки время нужно было для них. А так, рад, конечно, вернуться, присоединиться к сборной», — сказал Миранчук в выпуске YouTube-канала сборной России.

В нынешнем сезоне Антон Миранчук провел за швейцарский «Сьон» 16 матчей, забил два гола и сделал один ассист.