«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: счет матча 0:1, обзор гола

Руслан Магаль Фото: pfcsochi.ru
Единственный мяч на 57-й минуте забил полузащитник Руслан Магаль.
Футбол. Россия. Первая лига
СКА-Хабаровск — Сочи 0:1
Гол: 0:1 Руслан Магаль (57') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Егор Носков, Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Рамазан Гаджимурадов, Борха Мартинес, Никита Першин, Артем Симонян, Камран Алиев, Альбек Гонгапшев, Gurban G. Сочи: Александр Дёгтев, Вячеслав Литвинов, Руслан Магаль, Артём Макарчук, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Роман Пасевич, Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Павел Мелёшин, Aberdin N. Предупреждения: Николай Покидышев (36'), Артем Симонян (42'), Борха Мартинес (56')
«Сочи» идет третьим в таблице Первой лиги с 44 очками. «СКА-Хабаровск» располагается на шестой строчке с 35-ю.