«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 24-го тура Первой лиги чемпионата России по футболув гостях победилсо счетом 1:0.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Руслан Магаль Фото: pfcsochi.ru

Единственный мяч на 57-й минуте забил полузащитник Руслан Магаль.

Футбол. Россия. Первая лига СКА-Хабаровск — Сочи 0:1 Гол: 0:1 Руслан Магаль (57') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Егор Носков, Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Рамазан Гаджимурадов, Борха Мартинес, Никита Першин, Артем Симонян, Камран Алиев, Альбек Гонгапшев, Gurban G. Сочи: Александр Дёгтев, Вячеслав Литвинов, Руслан Магаль, Артём Макарчук, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Роман Пасевич, Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Павел Мелёшин, Aberdin N. Предупреждения: Николай Покидышев (36'), Артем Симонян (42'), Борха Мартинес (56')

«Сочи» идет третьим в таблице Первой лиги с 44 очками. «СКА-Хабаровск» располагается на шестой строчке с 35-ю.