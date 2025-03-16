«Рома» — «Кальяри»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 29-го тура чемпионата Италиив родных стенах переиграласо счетом 1:0.

На 62-й минуте поединка автором единственного забитого мяча в этой игре стал Артем Довбик.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Кальяри 1:0 Гол: 1:0 Артем Довбик (62') Рома: Миле Свилар, Девин Ренс, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Алексис Салемакерс, Анхелиньо, Леандро Паредес, Ману Коне (Бриан Кристанте, 64'), Матиас Соуле (Пауло Дибала, 64'), Томмазо Бальданци (Стефан Эль-Шаарави, 64'), Артем Довбик (Эльдор Шомуродов, 72') Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт (Томмазо Ауджелло, 65'), Надир Цортеа, Себастьяно Луперто, Йерри Мина, Хосе Луис Паломино, Николас Виола (Кингстон Мутандва, 65'), Алессандро Дейола (Леонардо Паволетти, 81'), Маттео Прати (Антуан Макумбу, 65'), Мишель Адопо (Рэзван Марин, 74'), Роберто Пикколи Предупреждения: Николас Виола (26'), Адам Оберт (40')

Календарь и таблица Серии А

У «Ромы» теперь стало 49 очков и седьмое место в турнирной таблице. У «Кальяри» осталось 26 пунктов и 15-я позиция.