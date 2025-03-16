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    ПСЖ — «Марсель»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Марсель Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 26-м туре чемпионата Франции ПСЖ и «Марсель» проведут очную встречу, которая состоится на «Парк-де-Пренс» в 22:45 по мск.

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    Это буде центральный поединок тура, так как ПСЖ и «Марсель» — соседи по таблице. При этом «олимпийцы» значительно отстают от лидера. Разрыв составляет 16 очков. Таким образом, победа еще больше приблизит ПСЖ к досрочному чемпионству.

    Команда Луиса Энрике давно не теряла очки в Лиге 1. Вдобавок она прошла «Ливерпуль» в Лиге чемпионов и вырвала путевку в четвертьфинал еврокубка. Так что «парижане» находятся в отличном настроении и прекрасной форме.

    Также стоит отметить, что «Марсель» не побеждает ПСЖ в чемпионате с 2020 года. Последние 6 матчей выиграл ПСЖ.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на матч, в котором предложили две ставки с коэффициентами 2.00 и 2.08

    • Букмекеры дают 1.43 на победу ПСЖ и 6.80 на победу «Марселя».

    • Ставка ИИ — победа ПСЖ со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Марсель», составы и статистику поединка смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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