16 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Марсель». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Марсель», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане уверенно несутся к очередному чемпионству. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

При этом ПСЖ на 16 (!) зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 25 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Парижане в серии пенальти одолели «Ливерпуль».

До того команда нанесла поражение «Ренну» (4:1). При этом чуть ранее парижане минимально уступили тому же «Ливерпулю».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ПСЖ забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Парижане просто великолепно атакуют. Команда настреляла 70 мячей в 25 поединках Лиги 1.

Матчи с «Марселем» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках ПСЖ победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Парижане мотивированы как можно скорее обеспечить себе чемпионство.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы пытаются сражаться за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Марсель» на 16 зачетных баллов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Марсельцы минимально уступили «Лансу».

До того команда нанесла поражение «Нанту» (2:0). А вот поединок с «Осером» завершился болезненной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Майкл Мурильо — травмирован.

Состояние команды: Марсельцы проводят крайне нестабильный игровой цикл. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Марсель» весьма неплох в плане реализации. Марсельцы настреляли 52 мяча в 25 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Лидеры на месте, да и поединок с парижанами — едва ли не последний шанс возродить подобие интриги.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Марсельцы постараются преуспеть в контратаках.

Статистика для ставок

ПСЖ победил в 2 своих последних матчах

«Марсель» в среднем пропускает чаще гола за матч

Парижане забивают в среднем чуть реже 3 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: Парижане выглядят монолитнее соперника, плюс намерен увеличить и так комфортный отрыв от марсельцев.

Парижане сильны в плане реализации, и наверняка максимально активно понесутся в атаку.

Ставка: Фора ПСЖ -1.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00