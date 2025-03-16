ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис Алхазов«В ответном матче "Ливерпуль" уступил ПСЖ даже на трибунах». Денис Алхазов — об итогах 1/8 финала Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Брайтон»«Ман Сити» не смог обыграть «Брайтон»: Холанн пишет историю, «горожане» снова теряют очки Клаудио РаньериЛучший пожарный. Раньери удалось вывести «Рому» из кризисного состояния
  • 21:33
    • «Локомотив» сломил сопротивление «Динамо»
    Все новости спорта

    ПСЖ уверенно переиграет марсельцев

    ПСЖ — «Марсель»: прогноз и удачная ставка на 16 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Марсель Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Марсель»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Усман Дембеле
    16 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Марсель». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Марсель», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 16 Марта 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 22:45 Марсель

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане уверенно несутся к очередному чемпионству. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

    При этом ПСЖ на 16 (!) зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 25 матчах.

    ПСЖ — Марсель: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Парижане в серии пенальти одолели «Ливерпуль».

    До того команда нанесла поражение «Ренну» (4:1). При этом чуть ранее парижане минимально уступили тому же «Ливерпулю».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ПСЖ забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Парижане просто великолепно атакуют. Команда настреляла 70 мячей в 25 поединках Лиги 1.

    Матчи с «Марселем» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках ПСЖ победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Парижане мотивированы как можно скорее обеспечить себе чемпионство.

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы пытаются сражаться за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Марсель» на 16 зачетных баллов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

  • Чемпионская гонка. Все расклады в борьбе за титул и выживание в главных лигах Европы
  • Самая сложная ситуация в Испании
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Марсельцы минимально уступили «Лансу».

    До того команда нанесла поражение «Нанту» (2:0). А вот поединок с «Осером» завершился болезненной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Майкл Мурильо — травмирован.

    Состояние команды: Марсельцы проводят крайне нестабильный игровой цикл. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Марсель» весьма неплох в плане реализации. Марсельцы настреляли 52 мяча в 25 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Лидеры на месте, да и поединок с парижанами — едва ли не последний шанс возродить подобие интриги.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Марсельцы постараются преуспеть в контратаках.

    Статистика для ставок

    • ПСЖ победил в 2 своих последних матчах

    • «Марсель» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • Парижане забивают в среднем чуть реже 3 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: Парижане выглядят монолитнее соперника, плюс намерен увеличить и так комфортный отрыв от марсельцев.

    Парижане сильны в плане реализации, и наверняка максимально активно понесутся в атаку.

    Ставка: Фора ПСЖ -1.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Анже — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Жирона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ланс — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.23
  • Прогноз на матч Руне — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Боржеш — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дрейпер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фонсека — Нисикори
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бруклин — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кортес-Акоста — Спэнн
  • Бои
  • Завтра в 01:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Детройт — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Филадельфия — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монреаль — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ПСЖ — «Марсель»: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 16.03.202522:45. ПСЖ уверенно переиграет марсельцев
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры