ПСЖ
Марсель
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане уверенно несутся к очередному чемпионству. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.
При этом ПСЖ на 16 (!) зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 25 матчах.
ПСЖ — Марсель: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Парижане в серии пенальти одолели «Ливерпуль».
До того команда нанесла поражение «Ренну» (4:1). При этом чуть ранее парижане минимально уступили тому же «Ливерпулю».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ПСЖ забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Парижане просто великолепно атакуют. Команда настреляла 70 мячей в 25 поединках Лиги 1.
Матчи с «Марселем» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках ПСЖ победил 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Парижане мотивированы как можно скорее обеспечить себе чемпионство.
«Марсель»
Турнирное положение: Марсельцы пытаются сражаться за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Марсель» на 16 зачетных баллов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Марсельцы минимально уступили «Лансу».
До того команда нанесла поражение «Нанту» (2:0). А вот поединок с «Осером» завершился болезненной коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Майкл Мурильо — травмирован.
Состояние команды: Марсельцы проводят крайне нестабильный игровой цикл. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
При этом «Марсель» весьма неплох в плане реализации. Марсельцы настреляли 52 мяча в 25 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Лидеры на месте, да и поединок с парижанами — едва ли не последний шанс возродить подобие интриги.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Марсельцы постараются преуспеть в контратаках.
Статистика для ставок
- ПСЖ победил в 2 своих последних матчах
- «Марсель» в среднем пропускает чаще гола за матч
- Парижане забивают в среднем чуть реже 3 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.
- 3.20Спартак — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 19:45
- 2.20Атлетико — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 2.60Ростов — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Парижане выглядят монолитнее соперника, плюс намерен увеличить и так комфортный отрыв от марсельцев.
Парижане сильны в плане реализации, и наверняка максимально активно понесутся в атаку.
Ставка: Фора ПСЖ -1.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00