«Бохум» — «Айнтрахт»: счет матча 1:3, обзор голов

в гостях обыграл(3:1) в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.

В 1-м тайме у «Айнтрахта» получилось забить 2 гола, отличились Расмус Кристенсен на 27-й минуте и Жан-Маттео Баойя на 32-й минуте.

Во 2-м отрезке команды обменялись голами. У «Бохума» гол забил Геррит Хольтман на 73-й минуте, а в составе «Айнтрахта» отличился Миши Батшуайи-Атунга на 90+6-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Бохум — Айнтрахт Ф 1:3 Голы: 0:1 Расмус Кристенсен (27'), 0:2 Жан-Маттео Баойя (32'), 1:2 Геррит Хольтман (73'), 1:3 Миши Батшуайи (90 + 6') Бохум: Тимо Хорн, Яков Медич, Иван Ордец (Кристиан Гамбоа, 86'), Феликс Пасслак (Геррит Хольтман, 63'), Максимилиан Виттек, Матуш Беро (Мориц Брошински, 86'), Ибраима Сиссоко, Том Краус (Дани де Вит, 41'), Георгиос Масурас (Мирон Боадю, 63'), Филипп Хофман, Tim Oermann Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Натаниэль Браун, Робин Кох, Тута, Расмус Кристенсен, Марио Гётце (Ннамди Коллинз, 80'), Хуго Ларссон (Ансгар Кнауфф, 46'), Жан-Маттео Баойя (Фарес Шаиби, 65'), Эйе Скири (Орель Аменда, 87'), Уго Экитике (Миши Батшуайи, 80'), Эмиль Хойлунд Предупреждения: Том Краус (24'), Жан-Маттео Баойя (62'), Максимилиан Виттек (76'), Матуш Беро (85'), Ибраима Сиссоко (90 + 4')

После этого матча «Айнтрахт» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 45-ю очками в активе. «Бохум» — на 16-й строчке с 20-ю баллами.