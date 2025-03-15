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    «Брентфорд» в гостях одолел «Борнмут» в матче АПЛ

    «Борнмут» — «Брентфорд»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Брентфорд» одержал победу над «Борнмутом» (2:1) в матче 29-го тура английской Премьер-лиге.

    Фрагмент матча
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    На 17-й минуте «Борнмут» забил единственный гол. Полузащитник «Брентфорда» Витали Янельт оказался самым нерасторопным игроком у своих ворот и организовал автогол.

    У гостей отличились Йоан Висса на 30-й минуте и Кристиан Нергор на 71-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Брентфорд 1:2
    Голы: 1:0 Витали Янельт (автогол) (17'), 1:1 Йоан Висса (30'), 1:2 Кристиан Нергор (71') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Илья Забарный (Дэниэл Джеббисон, 85'), Милош Керкез, Льюис Кук, Райан Кристи (Луис Синистерра, 67'), Тайлер Адамс (Джеймс Хилл, 79'), Маркус Таверньер, Дин Хейзен, Джастин Клюйверт (Дэвид Брукс, 79'), Энтойн Семеньо, Эванилсон Брентфорд: Марк Флеккен, Этан Пиннок, Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер (Сепп ван ден Берг, 72'), Миккель Дамсгор (Бен Ми, 85'), Витали Янельт (Егор Ярмолюк, 72'), Кристиан Нергор, Йоан Висса, Кевин Шаде (Yunus Emre Konak, 85'), Брайан Мбемо, Кин Льюис-Поттер Предупреждения: Маркус Таверньер (68'), Энтойн Семеньо (75'), Джеймс Хилл (89')

    После этого матча «Брентфорд» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 41-м очком в активе. «Борнмут» — на 9-й позиции (44).

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