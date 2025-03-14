«Ницца» в прошлом туре проиграла 0:2 «Лиону» и теперь ей нужно побеждать, чтобы сохранить место в первой тройке. Отметим, что ранее она выиграла 5 матчей подряд дома, обыграв в том числе «Марсель», идущий вторым в таблице.
«Осер» — неприятный для хозяев соперник, который нанес им поражение на старте сезона, и который находится в относительно неплохой форме, выиграв 2 матча из 3 последних.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками при коэффициентах 2.10 и 2.35.
- Букмекеры дают 1.61 на победу «Ниццы» и 5.20 на победу «Осера». За 4.20 можно взять ничью.
- ИИ поставил на минимальную победу «Ниццы».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ницца» — «Осер» смотрите на LiveCup.Run.
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