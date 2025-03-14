В матче 26-го тура чемпионата Франциипримет. Поединок состоится на стадионе «Альянц Ривьера» в 22:45 мск.

«Ницца» в прошлом туре проиграла 0:2 «Лиону» и теперь ей нужно побеждать, чтобы сохранить место в первой тройке. Отметим, что ранее она выиграла 5 матчей подряд дома, обыграв в том числе «Марсель», идущий вторым в таблице.

«Осер» — неприятный для хозяев соперник, который нанес им поражение на старте сезона, и который находится в относительно неплохой форме, выиграв 2 матча из 3 последних.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками при коэффициентах 2.10 и 2.35.

подготовили прогноз с двумя ставками при коэффициентах 2.10 и 2.35. Букмекеры дают 1.61 на победу «Ниццы» и 5.20 на победу «Осера». За 4.20 можно взять ничью.

ИИ поставил на минимальную победу «Ниццы».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ницца» — «Осер» смотрите на LiveCup.Run.

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