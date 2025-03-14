14 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Осер». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Осер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после 25-ти туров чемпионата Франции находится в верхней части таблицы на третьей позиции.

«Ницца» набрала 46 баллов и на три очка отстает от второго в таблице «Марселя», а также на два пункта опережает своего ближайшего преследователя «Монако».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура национального первенства «Орлы» на своем поле потерпели поражение от «Лиона» (0:2).

Ранее в 24-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах набрал три очка, когда одержал победу над «Сент-Этьеном» (3:1).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмирован — Ндомбеле, дисквалифицирован — Клосс.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ницца» выиграла четыре раза при одном поражении.

Это говорит об хорошей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть фактор своего поля, а также преимущество в классе над соперником.

Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 10-ю голами.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» после 25-ти туров чемпионата Франции находится в нижней половине турнирной таблицы на 11-й строчке.

«Осер» набрал 31 балл и на 10 очков опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе (16-е место), а также на 11 пунктов зону вылета (17-18-я позиции).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Реймсом» (2:0).

Перед этим в 25-м туре французского чемпионата бургундцы теперь уже в домашних стенах потерпели поражение от «Страсбурга» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Буайи-Кьяла и Кулибали, дисквалифицирован — Акпа.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Осер» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохой форме гостей, что позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью, но добиться данного исхода против столь непростого соперника будет непросто, особенно на его поле.

Хамед Траоре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в семи из 10-ти последних матчей «Ниццы» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Осера» забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей «Осер» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.20, победа «Осера» — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.20.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех последних матчах «Осера».

Ставка: только одна команда забьет за 2.35.