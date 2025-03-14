ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетико» — «Реал»«Реал» снова разбил сердце «Атлетико» в ЛЧ. Дерби закончилось драматичной серией пенальти «Арсенал» — ПСВРезультативная ничья не спасла ПСВ: «Арсенал» уверенно шагнул в четвертьфинал ЛЧ «Астон Вилла» — «Брюгге»Асенсио уничтожил «Брюгге»: «Астон Вилла» уверенно вышла в четвертьфинал
    Все новости спорта

    Уступит ли «Ницца» третье место «Монако»?

    «Ницца» — «Осер»: прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол, Лига 1, 14 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ниццу Прогнозы на Осер Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Осер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эванн Гессан
    14 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Осер». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Осер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 14 Марта 2025 года

    Ницца

  • Лига Европы. Этап лиги
    •  Ницца 22:45 Осер

    Осер

  • Осер
    •

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» после 25-ти туров чемпионата Франции находится в верхней части таблицы на третьей позиции.

    «Ницца» набрала 46 баллов и на три очка отстает от второго в таблице «Марселя», а также на два пункта опережает своего ближайшего преследователя «Монако».

    Ницца — Осер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура национального первенства «Орлы» на своем поле потерпели поражение от «Лиона» (0:2).

    Ранее в 24-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах набрал три очка, когда одержал победу над «Сент-Этьеном» (3:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмирован — Ндомбеле, дисквалифицирован — Клосс.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ницца» выиграла четыре раза при одном поражении.

    Это говорит об хорошей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть фактор своего поля, а также преимущество в классе над соперником.

    Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 10-ю голами.

    «Осер»

    Турнирное положение: «Осер» после 25-ти туров чемпионата Франции находится в нижней половине турнирной таблицы на 11-й строчке.

    «Осер» набрал 31 балл и на 10 очков опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе (16-е место), а также на 11 пунктов зону вылета (17-18-я позиции).

  • Трансферный дайджест. 4 — 10 марта
  • Шешко и Исак пойдут на повышение, выбор Каземиро, Тюрам и Коман нарасхват
  • 10/03/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Реймсом» (2:0).

    Перед этим в 25-м туре французского чемпионата бургундцы теперь уже в домашних стенах потерпели поражение от «Страсбурга» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Буайи-Кьяла и Кулибали, дисквалифицирован — Акпа.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Осер» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Это говорит о неплохой форме гостей, что позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью, но добиться данного исхода против столь непростого соперника будет непросто, особенно на его поле.

    Хамед Траоре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из 10-ти последних матчей «Ниццы» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Осера» забивала только одна команда

    • в четырех из пяти последних матчей «Осер» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.20, победа «Осера» — в 5.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.20.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех последних матчах «Осера».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Адмирал — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Смит — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лацио — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лугано — Целе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Серкль Брюгге — Ягеллония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Юргорден — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рапид — Борац
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ницца» — «Осер»: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 14.03.202522:45. Уступит ли «Ницца» третье место «Монако»?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры