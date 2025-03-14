Ницца
Осер
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» после 25-ти туров чемпионата Франции находится в верхней части таблицы на третьей позиции.
«Ницца» набрала 46 баллов и на три очка отстает от второго в таблице «Марселя», а также на два пункта опережает своего ближайшего преследователя «Монако».
Ницца — Осер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура национального первенства «Орлы» на своем поле потерпели поражение от «Лиона» (0:2).
Ранее в 24-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах набрал три очка, когда одержал победу над «Сент-Этьеном» (3:1).
Не сыграют: травмирован — Ндомбеле, дисквалифицирован — Клосс.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ницца» выиграла четыре раза при одном поражении.
Это говорит об хорошей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть фактор своего поля, а также преимущество в классе над соперником.
Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 10-ю голами.
«Осер»
Турнирное положение: «Осер» после 25-ти туров чемпионата Франции находится в нижней половине турнирной таблицы на 11-й строчке.
«Осер» набрал 31 балл и на 10 очков опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе (16-е место), а также на 11 пунктов зону вылета (17-18-я позиции).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Реймсом» (2:0).
Перед этим в 25-м туре французского чемпионата бургундцы теперь уже в домашних стенах потерпели поражение от «Страсбурга» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Буайи-Кьяла и Кулибали, дисквалифицирован — Акпа.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Осер» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.
Это говорит о неплохой форме гостей, что позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью, но добиться данного исхода против столь непростого соперника будет непросто, особенно на его поле.
Хамед Траоре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 10-ю голами.
Статистика для ставок
- в семи из 10-ти последних матчей «Ниццы» забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Осера» забивала только одна команда
- в четырех из пяти последних матчей «Осер» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.20, победа «Осера» — в 5.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.20.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их трех последних домашних поединках.
При этом в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех последних матчах «Осера».
Ставка: только одна команда забьет за 2.35.