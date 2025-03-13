Неудачный эксперимент Фариоли. «Айнтрахт» разорвал «Аякс» и выбил его из Лиги Европы

Эксперимент Фариоли и быстрый гол «Айнтрахта»
Главный тренер «Аякса» удивил всех, сделав 10 (!) замен по сравнению с первым матчем. В основе вышли совсем молодые футболисты: 18-летний Дон-Анджело Конаду и дебютант Дис Янсе в центре обороны. Такое решение сразу дало ощущение, что приоритетом для «Аякса» остается Эредивизи, а не еврокубки.
Но если тренерский штаб и надеялся, что резервисты смогут достойно справиться с задачей, то этот план разрушился уже на 7-й минуте. Ошибка Лукаса Росы привела к быстрой атаке «Айнтрахта». Натаниэль Браун перехватил мяч, отдал его Хуго Ларссону, а тот запустил Жана-Маттео Баойя в штрафную.
Француз сыграл в стенку, воспользовался расхлябанной защитой и спокойно пробил мимо Маттеуса — 1:0.
Счет в противостоянии стал 3:1 в пользу немцев, и с этого момента «Аякс» не выглядел командой, которая готова что-то противопоставить.
Гётце удваивает преимущество, «Аякс» в нокдауне
Через 18 минут «Айнтрахт» вновь наказал гостей, использовав момент, когда те остались вдесятером из-за травмы Ругани. В этот момент Робин Кох запустил дальний заброс, а Марио Гётце мастерски обработал мяч грудью и элегантно переправил его в сетку — 2:0.
На этом немецкая команда не остановилась и продолжала давить. «Аякс» сумел создать несколько полумоментов — Стивен Бергейс дважды пробил в створ, но оба раза голкипер Сантос справился с ударами. Однако в целом амстердамцы выглядели обреченными, а «Айнтрахт» ждал момент, чтобы добить соперника.
Экитике делает счет 3:0 — у «Аякса» нет шансов
Во втором тайме Фариоли попытался встряхнуть команду заменами, но изменить ход игры не удалось.
А на 67-й минуте «Айнтрахт» фактически закрыл все вопросы о победителе. Жан-Маттео Баойя отдал тонкий пас в штрафную, и всё тот же Экитике великолепным движением прокинул мяч между ног защитнику, а затем закрутил точно в дальний угол — 3:0.
Это был гол, который окончательно деморализовал гостей. Единственным утешением для «Аякса» стал точный удар Кеннета Тейлора на 76-й минуте. Вышедший на замену полузащитник получил мяч перед штрафной и хлестко пробил в ближний угол — 3:1.
Гётце добивает «Аякс»
Но все закончилось так, как и должно было — «Айнтрахт» добил соперника. На 82-й минуте вратарь «Аякса» Матеус выбежал далеко за пределы штрафной, чтобы прервать атаку.
Он успел добраться до мяча, но его поспешная передача пошла прямо в ноги игроку «Айнтрахта». Гётце не растерялся и технично перебросил бразильца с 40 метров, оформляя дубль и окончательный разгром — 4:1.
«Айнтрахт» снова в числе фаворитов, «Аякс» делает ставку на Эредивизи
Для «Айнтрахта» это уже 23-й матч подряд с голами на своем поле, и команда Топпмёллера снова выглядит как грозная сила в Лиге Европы. Немцы уверенно прошли в четвертьфинал и теперь ждут победителя пары «АЗ» — «Тоттенхэм».
Календарь и таблица Лиги Европы
А вот «Аякс» проиграл эту дуэль задолго до стартового свистка. Решение Фариоли поставить на матч резервистов выглядело авантюрным, и оно не оправдалось. Теперь у амстердамцев остается только одна цель — удержать лидерство в национальном чемпионате и вернуть себе чемпионский титул, первый с 2022 года.