Неудачный эксперимент Фариоли. «Айнтрахт» разорвал «Аякс» и выбил его из Лиги Европы

Франческо Фариоли сделал ставку на чемпионат и выпустил фактически второй состав, но это решение дорого обошлось «Аяксу». В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы команда из Амстердама была уничтожена «Айнтрахтом» — 4:1. Дубль Марио Гётце, шикарный гол Экитике и ужасная ошибка вратаря Матеуса помогли немцам без проблем оформить выход в четвертьфинал.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Айнтрахт Ф — Аякс 4:1 Голы: 1:0 Жан-Маттео Баойя (7'), 2:0 Марио Гётце (25'), 3:0 Уго Экитике (67'), 3:1 Кеннет Тейлор (78'), 4:1 Марио Гётце (82') Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Расмус Кристенсен (Орель Аменда, 85'), Тута, Робин Кох, Натаниэль Браун, Эйе Скири (Махмуд Дахуд, 77'), Хуго Ларссон, Ансгар Кнауфф, Марио Гётце (Фарес Шаиби, 85'), Жан-Маттео Баойя (Джан Узун, 72'), Уго Экитике (Миши Батшуайи, 77') Аякс: Матеус, Ахметджан Каплан, Даниэле Ругани, Лукас Роза (Антон Гоэи, 69'), Бранко ван ден Бомен, Дави Классен, Оливер Валакен Эдвардсен, Стивен Бергёйс (Мика Годтс, 63'), Don-Angelo Konadu (Бертран Траоре, 63'), Jorthy Mokio (Кеннет Тейлор, 63'), Dies Janse (Йоррел Хато, 79')

Эксперимент Фариоли и быстрый гол «Айнтрахта»

Главный тренер «Аякса» удивил всех, сделав 10 (!) замен по сравнению с первым матчем. В основе вышли совсем молодые футболисты: 18-летний Дон-Анджело Конаду и дебютант Дис Янсе в центре обороны. Такое решение сразу дало ощущение, что приоритетом для «Аякса» остается Эредивизи, а не еврокубки.

Но если тренерский штаб и надеялся, что резервисты смогут достойно справиться с задачей, то этот план разрушился уже на 7-й минуте. Ошибка Лукаса Росы привела к быстрой атаке «Айнтрахта». Натаниэль Браун перехватил мяч, отдал его Хуго Ларссону, а тот запустил Жана-Маттео Баойя в штрафную.

«Айнтрахт» — «Аякс» globallookpress.com

Француз сыграл в стенку, воспользовался расхлябанной защитой и спокойно пробил мимо Маттеуса — 1:0.

Счет в противостоянии стал 3:1 в пользу немцев, и с этого момента «Аякс» не выглядел командой, которая готова что-то противопоставить.

Гётце удваивает преимущество, «Аякс» в нокдауне

Через 18 минут «Айнтрахт» вновь наказал гостей, использовав момент, когда те остались вдесятером из-за травмы Ругани. В этот момент Робин Кох запустил дальний заброс, а Марио Гётце мастерски обработал мяч грудью и элегантно переправил его в сетку — 2:0.

«Айнтрахт» — «Аякс» globallookpress.com

На этом немецкая команда не остановилась и продолжала давить. «Аякс» сумел создать несколько полумоментов — Стивен Бергейс дважды пробил в створ, но оба раза голкипер Сантос справился с ударами. Однако в целом амстердамцы выглядели обреченными, а «Айнтрахт» ждал момент, чтобы добить соперника.

Экитике делает счет 3:0 — у «Аякса» нет шансов

Во втором тайме Фариоли попытался встряхнуть команду заменами, но изменить ход игры не удалось.

А на 67-й минуте «Айнтрахт» фактически закрыл все вопросы о победителе. Жан-Маттео Баойя отдал тонкий пас в штрафную, и всё тот же Экитике великолепным движением прокинул мяч между ног защитнику, а затем закрутил точно в дальний угол — 3:0.

«Айнтрахт» — «Аякс» globallookpress.com

Это был гол, который окончательно деморализовал гостей. Единственным утешением для «Аякса» стал точный удар Кеннета Тейлора на 76-й минуте. Вышедший на замену полузащитник получил мяч перед штрафной и хлестко пробил в ближний угол — 3:1.

Гётце добивает «Аякс»

Но все закончилось так, как и должно было — «Айнтрахт» добил соперника. На 82-й минуте вратарь «Аякса» Матеус выбежал далеко за пределы штрафной, чтобы прервать атаку.

«Айнтрахт» — «Аякс» globallookpress.com

Он успел добраться до мяча, но его поспешная передача пошла прямо в ноги игроку «Айнтрахта». Гётце не растерялся и технично перебросил бразильца с 40 метров, оформляя дубль и окончательный разгром — 4:1.

«Айнтрахт» снова в числе фаворитов, «Аякс» делает ставку на Эредивизи

Для «Айнтрахта» это уже 23-й матч подряд с голами на своем поле, и команда Топпмёллера снова выглядит как грозная сила в Лиге Европы. Немцы уверенно прошли в четвертьфинал и теперь ждут победителя пары «АЗ» — «Тоттенхэм».

Календарь и таблица Лиги Европы

А вот «Аякс» проиграл эту дуэль задолго до стартового свистка. Решение Фариоли поставить на матч резервистов выглядело авантюрным, и оно не оправдалось. Теперь у амстердамцев остается только одна цель — удержать лидерство в национальном чемпионате и вернуть себе чемпионский титул, первый с 2022 года.