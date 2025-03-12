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    «Атлетико» — «Реал»«Атлетико» — «Реал». Онлайн
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    Стали известны результаты жеребьевки второго раунда Кубка России Пути Регионов

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    Состоялась жеребьевка 2-го этапа Кубка России Пути Регионов.

    Марцел Личка — главный тренер московского «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер московского «Динамо»

    Результаты жеребьевки 2-го этапа Кубка России Пути Регионов:

    • «Спартак» (Москва) / «Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) / ЦСКА (Москва);

    • «Локомотив» (Москва) / «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) / «Ростов» (Ростов).

    Полуфинальная стадия Пути регионов Кубка России состоит из двух матчей. Во втором поединке победители первого матча (слева) сыграют против клубов, вылетевших из Пути РПЛ (справа).

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