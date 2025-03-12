Стали известны результаты жеребьевки второго раунда Кубка России Пути Регионов

Состоялась жеребьевка 2-го этапа Кубка России Пути Регионов.

Результаты жеребьевки 2-го этапа Кубка России Пути Регионов:

«Спартак» (Москва) / «Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) / ЦСКА (Москва);

«Локомотив» (Москва) / «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) / «Ростов» (Ростов).

Полуфинальная стадия Пути регионов Кубка России состоит из двух матчей. Во втором поединке победители первого матча (слева) сыграют против клубов, вылетевших из Пути РПЛ (справа).

Все матчи 2-го этапа Кубка России Пути Регионов состоятся в период с 15 по 17 апреля.