примет дортмундскуюв ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, который состоится на «Пьер Моруа» в 20:45 по мск.

Первая игра команд завершилась ничьей 1:1. После этого результата «Лилль» и «Боруссия» провели по одному поединке в чемпионатах. «Доги» выиграли у «Монпелье» 1:0, а «шмели» с тем же счетом уступили дома «Аугсбургу».

«Лилль» ни разу в этом сезоне не проиграл в турнире на своем поле, одержав 5 побед в 6 играх, в том числе над мадридским «Реалом». «Боруссия» в случае победы, выиграет на выезде в ЛЧ второй раз подряд. Ранее дортмундцы разгромили 3:0 лиссабонский «Спортинг».

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Прогнозы и ставки

Прогнозы и ставки, коэффициенты букмекеров на игру:

Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками за 1.93 и 2.15.

подготовили прогноз с двумя ставками за 1.93 и 2.15. Коэффициенты на игру: 2.79 на «Лилль», 3.50 на ничью, 2.63 на «Боруссию». На проход в четвертьфинал цифры составляют 1.98 и 1.89 соответственно.

Искусственный интеллект ставит на ничью со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run. Там же доступны и другие матчи Лиги чемпионов УЕФА.

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