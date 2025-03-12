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    Пройдет ли «Боруссию» Дортмунд «Лилль»?

    «Лилль» — «Боруссия» Д: Хозяева сыграли вничью в первом матче, но смогут ли они выиграть дома? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.93 и 2.15

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    Серу Гирасси
    12 марта в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» на своем поле сыграет против «Боруссии» Дортмунд. Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 12 Марта 2025 года

    Лилль

  • Лига чемпионов. 1/8 финала
    •  Лилль 20:45 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» сумел сыграть вничью со счетом 1:1 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в четвертьфинал ему нужно побеждать.

    Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла седьмую позицию с 16 баллами, что и обеспечило ей выступление в 1/8 финала.

    Лилль — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках французского первенства «Лилль» одержал победу над «Монпелье» с результатом 1:0.

    В своем национальном чемпионате коллектив находится на пятой позиции в зоне еврокубков (топ-6), уступая зоне Лиги чемпионов (топ-4) лишь по дополнительным показателям.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Баккер, Этан Мбаппе, Умтити, Сахрауи, Жегрова и Тиаго Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» выиграл три раза при одном поражении и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на проход в четвертьфинал, особенно если учесть текущие проблемы соперника, а также фактор своего поля.

    Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с шестью голами.

    «Боруссия» Дортмунд

    Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд не смогла выиграть в первом матче на своем поле, сыграв вничью 1:1, поэтому для выхода в 1/8 финала ей нужно побеждать на выезде.

    Команда заняла 10-ю позицию в основном раунде, поэтому выступала в 1/16 финала, где уверенно прошла лиссабонский «Спортинг», когда после победы 3:0 на выезде сыграла вничью 0:0 дома.

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  • 07/03/2025

    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура немецкого первенства «Боруссия» Дортмунд проиграла «Аугсбургу» (0:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 25-ти поединков находится лишь на 10-й позиции, на четыре очка отставая от зоны еврокубков (топ-4).

    Не сыграют: травмированы — Лотка, Мане, Нмеча, Чуквуэмека и Свенссон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести предыдущих матчах в разных турнирах «Боруссия» Дортмунд выиграла только дважды при двух поражениях и двух ничьих.

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    Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на успех, особенно на чужом поле, да еще и против соперника, который сейчас находится на хорошем ходу.

    Серу Гирасси — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Лилль» выиграл

    • в шести из семи последних матчей «Боруссии» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти из шести последних матчей «Боруссии» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.50, победа «Боруссии» — в 2.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    Между тем, в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в шести из семи последних матчей «Боруссии».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15

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    «Лилль» — «Боруссия» Д: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 12.03.202520:45. Пройдет ли «Боруссию» Дортмунд «Лилль»?
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