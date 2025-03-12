12 марта в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» на своем поле сыграет против «Боруссии» Дортмунд. Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» сумел сыграть вничью со счетом 1:1 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в четвертьфинал ему нужно побеждать.

Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла седьмую позицию с 16 баллами, что и обеспечило ей выступление в 1/8 финала.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках французского первенства «Лилль» одержал победу над «Монпелье» с результатом 1:0.

В своем национальном чемпионате коллектив находится на пятой позиции в зоне еврокубков (топ-6), уступая зоне Лиги чемпионов (топ-4) лишь по дополнительным показателям.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Баккер, Этан Мбаппе, Умтити, Сахрауи, Жегрова и Тиаго Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» выиграл три раза при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на проход в четвертьфинал, особенно если учесть текущие проблемы соперника, а также фактор своего поля.

Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с шестью голами.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд не смогла выиграть в первом матче на своем поле, сыграв вничью 1:1, поэтому для выхода в 1/8 финала ей нужно побеждать на выезде.

Команда заняла 10-ю позицию в основном раунде, поэтому выступала в 1/16 финала, где уверенно прошла лиссабонский «Спортинг», когда после победы 3:0 на выезде сыграла вничью 0:0 дома.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура немецкого первенства «Боруссия» Дортмунд проиграла «Аугсбургу» (0:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 25-ти поединков находится лишь на 10-й позиции, на четыре очка отставая от зоны еврокубков (топ-4).

Не сыграют: травмированы — Лотка, Мане, Нмеча, Чуквуэмека и Свенссон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих матчах в разных турнирах «Боруссия» Дортмунд выиграла только дважды при двух поражениях и двух ничьих.

Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на успех, особенно на чужом поле, да еще и против соперника, который сейчас находится на хорошем ходу.

Серу Гирасси — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Лилль» выиграл

в шести из семи последних матчей «Боруссии» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из шести последних матчей «Боруссии» забивали меньше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.50, победа «Боруссии» — в 2.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Между тем, в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в шести из семи последних матчей «Боруссии».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15