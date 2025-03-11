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    Александр Шмурнов«В Ливерпуле мы увидим "ПСЖ" совсем другим». Александр Шмурнов — о самых интересных европейских матчах и ответных встречах ЛЧ
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    Энрике: «ПСЖ» хочет хорошо сыграть на стадионе «Ливерпуля»

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    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В первом поединке английский клуб победил со счетом 1:0.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Мой подход не меняется, но верно то, что при нынешнем положении дел мы выбываем. У нас есть только один вариант — выйти на поле и победить. Мы хотим показать, что способны показать хорошую игру на стадионе "Ливерпуля".

    Наша цель ясна — постараться быть лучше соперника. Тяжело играть вдали от дома, но мы стараемся контролировать ситуацию. Наша цель — владеть мячом, это наша основа, а дальше посмотрим, как будет развиваться игра», — приводит слова Энрике сайт УЕФА.

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    Ответный матч начнется в Англии 11 марта в 23:00 мск.

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