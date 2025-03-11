Энрике: «ПСЖ» хочет хорошо сыграть на стадионе «Ливерпуля»

Наставник «ПСЖ»рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В первом поединке английский клуб победил со счетом 1:0.

«Мой подход не меняется, но верно то, что при нынешнем положении дел мы выбываем. У нас есть только один вариант — выйти на поле и победить. Мы хотим показать, что способны показать хорошую игру на стадионе "Ливерпуля".

Наша цель ясна — постараться быть лучше соперника. Тяжело играть вдали от дома, но мы стараемся контролировать ситуацию. Наша цель — владеть мячом, это наша основа, а дальше посмотрим, как будет развиваться игра», — приводит слова Энрике сайт УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Ответный матч начнется в Англии 11 марта в 23:00 мск.