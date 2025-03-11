Энрике: «ПСЖ» хочет хорошо сыграть на стадионе «Ливерпуля»

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
«Мой подход не меняется, но верно то, что при нынешнем положении дел мы выбываем. У нас есть только один вариант — выйти на поле и победить. Мы хотим показать, что способны показать хорошую игру на стадионе "Ливерпуля".
Наша цель ясна — постараться быть лучше соперника. Тяжело играть вдали от дома, но мы стараемся контролировать ситуацию. Наша цель — владеть мячом, это наша основа, а дальше посмотрим, как будет развиваться игра», — приводит слова Энрике сайт УЕФА.
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Ответный матч начнется в Англии 11 марта в 23:00 мск.