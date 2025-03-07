ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ринат Билялетдинов«Переход Солари в "Спартак" — заявка на чемпионство». Ринат Билялетдинов — о старте весенней части РПЛ и трансферах топ-клубов
    Все новости спорта

    В «Реале» намерены поменять амплуа Вальверде

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Последние матчи ургуваец Федерико Вальверде очень мощно проводит на правом фланге защиты.

    Федерико Вальверде
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федерико Вальверде

    Его игра на данной позиции настолько понравилась тренерскому штабу и руководство клуба, что они намерены убедить полузащитника и дальше играть на краю обороны, сообщает издание Relevo.

    Многие в клубе, что считают, что в перспективе Вальверде способен стать лучшим правым защитником в мире, только Анчелотти надо убедить его в этом.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Сам же уругваец ранее неоднократно выходил справа в полузащите, но ему понравилось действовать в обороне, об этом заявил сразу после матча ЛЧ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев начнет «тысячник» в Индиан-Уэллс с разгромной победы?
  • Юньчаокэтэ — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Выпадет ли «Монако» из зоны Лиги чемпионов?
  • «Тулуза» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Столичные» попытаются ворваться в чемпионскую гонку РПЛ
  • «Динамо» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тулуза — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лечче — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры