В «Реале» намерены поменять амплуа Вальверде

Последние матчи ургуваецочень мощно проводит на правом фланге защиты.

Его игра на данной позиции настолько понравилась тренерскому штабу и руководство клуба, что они намерены убедить полузащитника и дальше играть на краю обороны, сообщает издание Relevo.

Многие в клубе, что считают, что в перспективе Вальверде способен стать лучшим правым защитником в мире, только Анчелотти надо убедить его в этом.

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Сам же уругваец ранее неоднократно выходил справа в полузащите, но ему понравилось действовать в обороне, об этом заявил сразу после матча ЛЧ.