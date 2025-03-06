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    «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 1/8 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» примет «Манчестер Юнайтед». Игра состоится на «Реале Арена» в 20:45 по мск.

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    Обе команды подходят к матчу не в лучших кондициях. Хозяева проиграли два матча подряд всухую, уступив «Барсе» и «Реалу». МЮ вылетел из Кубка Англии. Вдобавок «манкунианцы» не смогли выиграть в 3 из 5 матчей. Также у команды Аморима серьезный кадровый голод.

    В Лиге Европы «Реал Сосьедад» и МЮ встречались до этого четыре раза подряд. В двух случаях «красные дьяволы» были на коне, в одном случае выиграли хозяев, а также была зарегистрирована одна ничья.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

    • Букмекеры считают фаворитом «Реал Сосьедад». Ставки принимаются с коэффициентами 2.20 и 3.75 соответственно.

    • По прогнозу ИИ, сан-себастьянцы выиграют со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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    4.26
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