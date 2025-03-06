В 1/8 финала Лиги Европыпримет. Игра состоится на «Реале Арена» в 20:45 по мск.

Обе команды подходят к матчу не в лучших кондициях. Хозяева проиграли два матча подряд всухую, уступив «Барсе» и «Реалу». МЮ вылетел из Кубка Англии. Вдобавок «манкунианцы» не смогли выиграть в 3 из 5 матчей. Также у команды Аморима серьезный кадровый голод.

В Лиге Европы «Реал Сосьедад» и МЮ встречались до этого четыре раза подряд. В двух случаях «красные дьяволы» были на коне, в одном случае выиграли хозяев, а также была зарегистрирована одна ничья.

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.15. Букмекеры считают фаворитом «Реал Сосьедад». Ставки принимаются с коэффициентами 2.20 и 3.75 соответственно.

По прогнозу ИИ, сан-себастьянцы выиграют со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

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