Обе команды подходят к матчу не в лучших кондициях. Хозяева проиграли два матча подряд всухую, уступив «Барсе» и «Реалу». МЮ вылетел из Кубка Англии. Вдобавок «манкунианцы» не смогли выиграть в 3 из 5 матчей. Также у команды Аморима серьезный кадровый голод.
В Лиге Европы «Реал Сосьедад» и МЮ встречались до этого четыре раза подряд. В двух случаях «красные дьяволы» были на коне, в одном случае выиграли хозяев, а также была зарегистрирована одна ничья.
Календарь и таблица Лиги Европы
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Букмекеры считают фаворитом «Реал Сосьедад». Ставки принимаются с коэффициентами 2.20 и 3.75 соответственно.
- По прогнозу ИИ, сан-себастьянцы выиграют со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.
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