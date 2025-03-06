Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: в таблице испанской Примеры «Реал Сосьедад» идет на девятом месте с 34 очками.
Последние матчи: в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух матчей был пройден датский «Мидтьюланн» (2:1 и 5:2).
Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров
В чемпионате Испании команда потерпела разгромное поражение от «Барселоны» (0:4), а в Кубке Испании от мадридского «Реала» (0:1).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированы — Хон Пашеко (з), Захарян (п).
Состояние команды: последние два матча против грандов испанского футбола сложились для подопечных Иманоля Альгуасиля откровенно неудачными. С «Реалом» была равная игра, но все закончилось поражением с минимальным счетом.
С «Барселоной» сказалось удаление на 17-й минуте защитника Элустондо. Вдесятером на «Камп Ноу», против находящихся в отличной форме каталонцев, устоять было очень тяжело. Тем не менее, «Реал Сосьедад» после зимней паузы показывает футбол очень добротного качества и стал стабильно набирать очки.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: в таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет сейчас лишь на 14-м месте с 33 очками.
Последние матчи: на групповом этапе Лиги Европы команда Рубена Аморима выступила очень хорошо, заняв третье место с 18 очками и отобравшись напрямую в 1/8 финала турнира. В 8-м туре был легко побежден «Стяуа» в гостях со счетом 2:0.
В Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» не смог пройти в 1/8 финала «Фулхэм», уступив ему в серии пенальти. В чемпионате Англии с трудом был обыгран на своем поле «Ипсвич» (3:2).
Не сыграют: травмированы — Эванс (з), Шоу (з), Мартинес (з), Маунт (п), Диалло (п), Мейну (п), Коллье (п).
Состояние команды: сейчас «Манчестер Юнайтед» имеет огромные проблемы с составом, лазарет команды переполнен, а на лавке запасных сидят сплошные юнцы без опыта игры в профессиональном футболе.
Главной потерей стала травма Амада Диалло, который разгонял большинство атак и нередко на индивидуальном мастерстве решал исходы матчей в самом конце. Сейчас незаменимым игроком является Бруну Фернандеш, именно от него идет вся острота команды. В случае его потери будет утрачена половина боевого потенциала.
Статистика для ставок
- На групповом этапе в ЛЕ сезона 2022/23 «МЮ» проиграл дома (0:1), но затем взял реванш в гостях (1:0)
- В сезоне 2021/22 в ЛЕ «МЮ» разгромил соперника в гостях (4:0), а на выезде сыграл вничью (0:0)
- В пяти последних матчах «Реал Сосьедад» одержал две победы и потерпел три поражения, у «МЮ»: +2=2-1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Реал Сосьедад» дают 2,15, а на «Манчестер Юнайтед» — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 3,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,18.
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Прогноз: недавно «МЮ» провел тяжелейший кубковый матч, который закончился лишь серией пенальти. Ранее в АПЛ команда Аморима большую часть игрового времени против «Ипсвича» провела в меньшинстве.
Кадровый ресурс команды ограничен, в атаке есть явные проблемы, а забивной нападающий так и не появился. Постоянно выезжать на стандартных положениях, как было все последние матчи, невозможно. «Реал Сосьедад» подойдет к этому противостоянию более свежим и должен подтверждать статус фаворита.
Основная ставка: победа «Реал Сосьедад» за 2,15.
Прогноз: также можно попробовать заиграть гораздо более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: победа в первом тайме хозяев за 2,75.