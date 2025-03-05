«Фейеноорд» и «Интер» сыграют между собой в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Фейеноорд»

На общем этапе Лиги Чемпионов «Фейеноорд» занял 19-е место, набрав 13 очков. Команда из Роттердама одержала 4 победы, один раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 18:21.

В стыковых матчах «Фейеноорд» встретился с «Миланом». Голландский клуб обыграл «красно-черных» по сумме двух встреч (1:0 дома и 1:1 в гостях) и прошел дальше.

Предстоящий матч станет вторым для Робина ван Перси, который возглавил «Фейеноорд» в конце февраля. Первая игра против клуба НЕК в чемпионате Нидерландов завершилась безголевой ничьей — 0:0. После 24-х туров «Фейеноорд» занимает четвертое место в турнирной таблице Эредивизи.

«Интер»

«Интер» с 19-ю очками напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов, заняв четвертое место на общем этапе . Команда из Милана одержала 6 побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 11:1.

На прошлых выходных «Интер» играл на выезде против «Наполи» в битве лидеров Серии А. Команда Симоне Индзаги вела 1:0, но не смогла довести дело до победы, пропустив в концовке — ничья 1:1.

После 27-ми туров «Интер» остался на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии (58 очков). «Черно-синие» опережают «Наполи» на одно очко, «Аталанту» — на три.

Личные встречи

Команды дважды встречались между собой в полуфинале Кубка УЕФА сезона 2001/2002. «Фейеноорд» вышел в финал, обыграв «Интер» в общей сумме — 1:0 в гостях и 2:2 дома.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фейеноорд» — «Интер» с коэффициентом 2.25.