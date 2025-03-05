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    Выбьет ли «Фейеноорд» второй клуб из Милана?

    «Фейеноорд» — «Интер»: Хозяева ранее выбили «Милан», но получится ли у них одолеть их земляков? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 2.10 и 2.25

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Интер»
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    Лаутаро Мартинес
    5 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Фейеноорд» на своем поле сыграет против «Интера». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 05 Марта 2025 года

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •  Фейеноорд 20:45 Интер

    Интер

  • Милан
    •

    Турнирное положение

    • «Фейеноорд» занял 19-е место в групповом этапе Лиги чемпионов с 13 баллами и вышел в плей-офф.
    • «Интер» занял 4-е место с 19 баллами и прошел в 1/8 финала.

    Последние матчи

    Фейеноорд — Интер: коэффициенты букмекеров

    • «Фейеноорд» в 24-м туре чемпионата Нидерландов сыграл вничью с «Неймегеном» (0:0) дома. Команда занимает 4-е место в зоне еврокубков.
    • «Интер» в 27-м туре Серии А сыграл вничью с «Наполи» (1:1) на выезде. Лидирует в чемпионате с минимальным отрывом.

    Кадровые потери

    • «Фейеноорд»: травмированы Стенгс, Факундо Гонсалес, Уэда, Хван, Траунер, Зерруки, Тимбер, Ньивкоп, Бейло, Надже, Лотомба. Дисквалифицирован Рид.
    • «Интер»: травмированы Чалханоглу, Димарко, Карлуш Аугушту, Залевский, Зоммер, Дармиан, Карбони. Дисквалифицированных нет.

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    • Форма команд

    • «Фейеноорд» не проигрывал в 6 последних матчах (3 победы, 3 ничьи).
    • «Интер» в 5 последних матчах одержал 3 победы, 2 раза сыграл вничью.

    Лучшие бомбардиры

    • Игор Пайшан («Фейеноорд») — 2 гола в Лиге чемпионов.
    • Лаутаро Мартинес («Интер») — 5 голов в Лиге чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Фейеноорд» не проиграл в 6 последних матчах.
    • В 4 последних матчах «Интера» забивали меньше 2,5 голов.
    • В 3 из 4 последних матчей «Интера» забивала только одна команда.

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    Коэффициенты букмекеров

    Букмекеры твердо убеждены в победе хозяев поля.

    • Победа «Интера»1.15
    • Ничья — 4.20
    • Победа «Фейеноорда»5.20
    • ТБ 2,51.75, ТМ 2,52.10

    Прогнозы и ставки

    Основной прогноз:
    В 4 последних матчах «Интера» забивали меньше 2,5 голов. Аналогичная тенденция наблюдается в 4 из 5 последних домашних матчей «Фейеноорда».

    Ставка: Тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

    Дополнительный прогноз:
    В 3 из 4 последних матчей «Интера» забивала только одна команда.

    Ставка: Только одна команда забьет за 2.25.

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