5 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Фейеноорд» на своем поле сыграет против «Интера». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

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