5 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Фейеноорд» на своем поле сыграет против «Интера». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
×
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 05 Марта 2025 года
Роттердам
20:45
Милан
Фейеноорд
Интер
Турнирное положение
- «Фейеноорд» занял 19-е место в групповом этапе Лиги чемпионов с 13 баллами и вышел в плей-офф.
- «Интер» занял 4-е место с 19 баллами и прошел в 1/8 финала.
Последние матчи
Фейеноорд — Интер: коэффициенты букмекеров
1X2Новым игрокам
5.804.401.57Бонус$1500 5.204.101.60Бонус€200 6.004.401.53Бонус€600
- «Фейеноорд» в 24-м туре чемпионата Нидерландов сыграл вничью с «Неймегеном» (0:0) дома. Команда занимает 4-е место в зоне еврокубков.
- «Интер» в 27-м туре Серии А сыграл вничью с «Наполи» (1:1) на выезде. Лидирует в чемпионате с минимальным отрывом.
Кадровые потери
- «Фейеноорд»: травмированы Стенгс, Факундо Гонсалес, Уэда, Хван, Траунер, Зерруки, Тимбер, Ньивкоп, Бейло, Надже, Лотомба. Дисквалифицирован Рид.
- «Интер»: травмированы Чалханоглу, Димарко, Карлуш Аугушту, Залевский, Зоммер, Дармиан, Карбони. Дисквалифицированных нет.
Форма команд
- «Фейеноорд» не проигрывал в 6 последних матчах (3 победы, 3 ничьи).
- «Интер» в 5 последних матчах одержал 3 победы, 2 раза сыграл вничью.
Лучшие бомбардиры
- Игор Пайшан («Фейеноорд») — 2 гола в Лиге чемпионов.
- Лаутаро Мартинес («Интер») — 5 голов в Лиге чемпионов.
Статистика для ставок
- «Фейеноорд» не проиграл в 6 последних матчах.
- В 4 последних матчах «Интера» забивали меньше 2,5 голов.
- В 3 из 4 последних матчей «Интера» забивала только одна команда.
Коэффициенты букмекеров
Букмекеры твердо убеждены в победе хозяев поля.
- Победа «Интера» — 1.15
- Ничья — 4.20
- Победа «Фейеноорда» — 5.20
- ТБ 2,5 — 1.75, ТМ 2,5 — 2.10
Прогнозы и ставки
В 4 последних матчах «Интера» забивали меньше 2,5 голов. Аналогичная тенденция наблюдается в 4 из 5 последних домашних матчей «Фейеноорда».
- 3.55Реал Мадрид — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.87ПСВ — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.82Бенфика — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Тотал меньше 2,5 голов за 2.10.
В 3 из 4 последних матчей «Интера» забивала только одна команда.
Ставка: Только одна команда забьет за 2.25.