в Дортмунде сыграют первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Старт встречи в 23:00 по мск.

«Боруссия» в прошлом раунде без особых проблем обыграла «Спортинг», решив вопрос еще в первой встрече (3:0). «Лилль» вышел в эту стадию напрямую из этапа лиги после разгрома «Фейеноорда» 6:1.

Перед этим матче хозяева разгромили «Унион» 6:0 и победили «Сант-Паули» 2:0. Гости в прошлом матче проиграли 1:4 ПСЖ, но перед этим обыграли «Монако» 2:1. Посмотрим, чья форма лучше.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.80. Букмекеры считают, что фаворитом встречи является дортмундская «Боруссия» — 1.59 и 6.00 соответственно.

Искусственный интеллект спрогнозировал ничью с результатом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Лилль» смотрите на LiveCup.Run.

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