«Боруссия» в прошлом раунде без особых проблем обыграла «Спортинг», решив вопрос еще в первой встрече (3:0). «Лилль» вышел в эту стадию напрямую из этапа лиги после разгрома «Фейеноорда» 6:1.
Перед этим матче хозяева разгромили «Унион» 6:0 и победили «Сант-Паули» 2:0. Гости в прошлом матче проиграли 1:4 ПСЖ, но перед этим обыграли «Монако» 2:1. Посмотрим, чья форма лучше.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Букмекеры считают, что фаворитом встречи является дортмундская «Боруссия» — 1.59 и 6.00 соответственно.
- Искусственный интеллект спрогнозировал ничью с результатом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Лилль» смотрите на LiveCup.Run.
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