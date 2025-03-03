Личка: Я верю в чемпионство «Динамо»

Наставник московского «Динамо»отметил, что бело-голубые ведут борьбу за золото, однако в матче с «Ростовом» не заслужила приблизиться к лидерам.

2 марта «Динамо» сыграло вничью «Ростовом» (1:1) в 19-м туре РПЛ.

«В том году у нас тоже были возможности раньше приблизиться к первому месту, но когда мы выходили в лидеры, то ментально не выдерживали этого. И сейчас была такая же ситуация: на поле было мало футболистов, которые ментально были готовы догнать лидеров.

Я верю в чемпионство. Как и год назад верил, что можем быть в топ‑3. Никто в нас не верил, а мы боролись до конца — на последнюю игру с "Краснодаром" ехали за чемпионством, но не хватило секунд, чтобы выиграть титул.

Сейчас вернулся в борьбу "Спартак", остались "Зенит" и "Краснодар". Мы идем за ними, но в Ростове‑на‑Дону мы не заслужили приблизиться к нашим соперникам. На поле у ребят не горели глаза», — сказал Личка «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» после 19 туров набрало 36 очков. Клуб идет 4-м в таблице РПЛ.