«Лейпциг» — «Майнц»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 24-го тура немецкой Бундеслигив родных стенах уступилсо счетом 1:2.

В составе хозяев забил Хави Симонс, за гостей же отличились Надием Амири и Джонатан Буркардт.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Майнц 1:2 Голы: 1:0 Ксави Симонс (1'), 1:1 Надим Амири (52'), 1:2 Жонатан Буркардт (58') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Лютсхарел Гертрейда (Николас Зайвальд, 59'), Эль-Шадай Битшиабу (Кастелло Люкеба, 72'), Вилли Орбан, Боте Баку, Артур Вермерен (Юссуф Поульсен, 78'), Амаду Айдара (Кевин Кампль, 59'), Давид Раум, Ксави Симонс, Беньямин Шешко, Луа Опенда (Коста Неделькович, 72') Майнц: Робин Центнер, Филипп Мвене, Андреас Ханше-Ольсен, Моритц Йенц, Данни да Коста, Ли Джэ Сон, Пауль Небель, Надим Амири (Леннард Малоуни, 83'), Кайсю Сано, Антони Каси, Жонатан Буркардт (Нельсон Вайпер, 75') Предупреждения: Амаду Айдара (52'), Леннард Малоуни (88')

В активе «Майнца» теперь 41 очко и четвертое место. У «Лейпцига»38 баллов и шестая строчка.

Календарь и таблица Бундеслиги

В параллельной игре «Вольфсбург» на выезде выиграл У «Вердера» со счетом 2:1.

На дубль Патрика Виммера хозяева смогли ответить только точным ударом Митчелла Вайзера.

Футбол. Германия. Бундеслига Вердер — Вольфсбург 1:2 Голы: 0:1 Патрик Виммер (6'), 0:2 Патрик Виммер (49'), 1:2 Митчелл-Элия Вайзер (90') Вердер: Михаэль Цеттерер, Милош Велькович, Никлас Штарк (Антони Юнг, 46'), Амос Пипер, Митчелл-Элия Вайзер, Феликс Агу (Деррик Кён, 72'), Йенс Стаге, Сенне Линен, Леонардо Биттенкорт (Исса Каборе, 72'), Оливер Бёрк, Андре Силва (Keke Topp, 72') Вольфсбург: Йоаким Мехле, Денис Вавро, Мадс Роэрслев, Патрик Виммер (Астер Вранкс, 74'), Бенце Дардаи (Янник Герардт, 66'), Маттиас Сванберг, Константинос Кульеракис, Мохамед Амура (Тьягу Томаш, 65'), Йонас Винд (Кевин Бехренс, 89'), Андреас Сков Ольсен (Килиан Фишер, 90'), Marius Muller Предупреждения: Оливер Бёрк (71'), Милош Велькович (90 + 1')

Благодаря победе «Вольфсбург» набрал 37 очков и поднялся на седьмое место. В активе «Вердера» 30 баллов и 12-я строчка.

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И в еще одной игре менхенгладбахская «Боруссия» в гостях разгромила «Хайнденхайм» со счетом 3:0.

Автором дубля в этой игре стал Робин Хак, еще один точный удар на счету Натана Нгуму.

Футбол. Германия. Бундеслига Хайденхайм — Боруссия М 0:3 Голы: 0:1 Робин Хак (8'), 0:2 Nathan NGoumou (18'), 0:3 Робин Хак (59') Хайденхайм: Кевин Мюллер, Патрик Майнка, Тим Зирслебен, Омар Траоре, Йонас Фёренбах (Штефан Шиммер, 63'), Бенедикт Гимбер, Лука Кербер (Leo Scienza, 33'), Пауль Ваннер (Frans Kratzig, 71'), Сэрлорд Конте (Адриан Бек, 46'), Матиас Хонсак, Буду Зивзивадзе (Марвин Пирингер, 46') Боруссия М: Тьяго Перейра Кардосо, Лукас Улльрих (Лука Нец, 46'), Нико Эльведи, Джозеф Скалли (Штефан Ляйнер, 78'), Робин Хак (Томаш Чванчара, 78'), Юлиан Вайгль, Филипп Зандер, Тим Кляйндинст, Алассан Плеа (Кевин Штёгер, 62'), Nathan NGoumou (Марвин Фридрих, 62'), Kou Itakura Предупреждения: Джозеф Скалли (6'), Бенедикт Гимбер (49'), Kou Itakura (49'), Патрик Майнка (58'), Алассан Плеа (61')

«Боруссия» (37) — восьмая, «Хайденхайм» (15) — 17-й.