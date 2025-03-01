2-й таймКраснодар — Крылья СоветовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Крылья Советов». Онлайн
  • 20:57
    • «Ахмат» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
  • 18:31
    • «Зенит» и ЦСКА не выявили сильнейшего
    Все новости спорта

    «Лейпциг» проиграл «Майнцу», «Вольфсбург» выиграл у «Вердера»

    «Лейпциг» — «Майнц»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии РБ Лейпциг Майнц Вердер Вольфсбург Боруссия М Хайденхайм
    В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» в родных стенах уступил «Майнцу» со счетом 1:2.

    «Майнц»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Майнц»

    В составе хозяев забил Хави Симонс, за гостей же отличились Надием Амири и Джонатан Буркардт.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Майнц 1:2
    Голы: 1:0 Ксави Симонс (1'), 1:1 Надим Амири (52'), 1:2 Жонатан Буркардт (58') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Лютсхарел Гертрейда (Николас Зайвальд, 59'), Эль-Шадай Битшиабу (Кастелло Люкеба, 72'), Вилли Орбан, Боте Баку, Артур Вермерен (Юссуф Поульсен, 78'), Амаду Айдара (Кевин Кампль, 59'), Давид Раум, Ксави Симонс, Беньямин Шешко, Луа Опенда (Коста Неделькович, 72') Майнц: Робин Центнер, Филипп Мвене, Андреас Ханше-Ольсен, Моритц Йенц, Данни да Коста, Ли Джэ Сон, Пауль Небель, Надим Амири (Леннард Малоуни, 83'), Кайсю Сано, Антони Каси, Жонатан Буркардт (Нельсон Вайпер, 75') Предупреждения: Амаду Айдара (52'), Леннард Малоуни (88')

    В активе «Майнца» теперь 41 очко и четвертое место. У «Лейпцига»38 баллов и шестая строчка.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельной игре «Вольфсбург» на выезде выиграл У «Вердера» со счетом 2:1.

    На дубль Патрика Виммера хозяева смогли ответить только точным ударом Митчелла Вайзера.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вердер — Вольфсбург 1:2
    Голы: 0:1 Патрик Виммер (6'), 0:2 Патрик Виммер (49'), 1:2 Митчелл-Элия Вайзер (90') Вердер: Михаэль Цеттерер, Милош Велькович, Никлас Штарк (Антони Юнг, 46'), Амос Пипер, Митчелл-Элия Вайзер, Феликс Агу (Деррик Кён, 72'), Йенс Стаге, Сенне Линен, Леонардо Биттенкорт (Исса Каборе, 72'), Оливер Бёрк, Андре Силва (Keke Topp, 72') Вольфсбург: Йоаким Мехле, Денис Вавро, Мадс Роэрслев, Патрик Виммер (Астер Вранкс, 74'), Бенце Дардаи (Янник Герардт, 66'), Маттиас Сванберг, Константинос Кульеракис, Мохамед Амура (Тьягу Томаш, 65'), Йонас Винд (Кевин Бехренс, 89'), Андреас Сков Ольсен (Килиан Фишер, 90'), Marius Muller Предупреждения: Оливер Бёрк (71'), Милош Велькович (90 + 1')

    Благодаря победе «Вольфсбург» набрал 37 очков и поднялся на седьмое место. В активе «Вердера» 30 баллов и 12-я строчка.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    И в еще одной игре менхенгладбахская «Боруссия» в гостях разгромила «Хайнденхайм» со счетом 3:0.

    Автором дубля в этой игре стал Робин Хак, еще один точный удар на счету Натана Нгуму.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хайденхайм — Боруссия М 0:3
    Голы: 0:1 Робин Хак (8'), 0:2 Nathan NGoumou (18'), 0:3 Робин Хак (59') Хайденхайм: Кевин Мюллер, Патрик Майнка, Тим Зирслебен, Омар Траоре, Йонас Фёренбах (Штефан Шиммер, 63'), Бенедикт Гимбер, Лука Кербер (Leo Scienza, 33'), Пауль Ваннер (Frans Kratzig, 71'), Сэрлорд Конте (Адриан Бек, 46'), Матиас Хонсак, Буду Зивзивадзе (Марвин Пирингер, 46') Боруссия М: Тьяго Перейра Кардосо, Лукас Улльрих (Лука Нец, 46'), Нико Эльведи, Джозеф Скалли (Штефан Ляйнер, 78'), Робин Хак (Томаш Чванчара, 78'), Юлиан Вайгль, Филипп Зандер, Тим Кляйндинст, Алассан Плеа (Кевин Штёгер, 62'), Nathan NGoumou (Марвин Фридрих, 62'), Kou Itakura Предупреждения: Джозеф Скалли (6'), Бенедикт Гимбер (49'), Kou Itakura (49'), Патрик Майнка (58'), Алассан Плеа (61')

    «Боруссия» (37) — восьмая, «Хайденхайм» (15) — 17-й.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Очередная попытка «Атлетико» подобраться к лидерству в Примере
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Лиллю» не стоит рассчитывать на успех
  • ПСЖ — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Манчестер Сити» и забьет, и пропустит?!
  • «Манчестер Сити» — «Плимут». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.60
  • Экспресс дня 2 марта
  • Завтра в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сибирь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры