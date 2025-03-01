«Айнтрахт» в прошлом туре не устоял перед авторитетом «Баварии», потерпев крупное поражение 0:4. «Байер» для «орлов» не менее сложный соперник, которому они проиграли в последних четырех очных встречах.
При этом «Байеру» ничего не грозит в случае поражения, а вот хозяева могут потерять место в первой тройке.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на матч от экспертов:
- Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.
- Коэффициенты 4.50 и 1.81 букмекеры дают на победу одной и другой команды. За 3.90 можно взять вариант с ничьей.
- ИИ считает фаворитом «Айнтрахт» и ставит на его победу 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Айнтрахт» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.
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