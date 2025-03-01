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    «Айнтрахт» и «Байер» много не забьют

    «Айнтрахт» — «Байер»: Ставка (к. 2.17) и прогноз на Бундеслигу 1 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Байер»
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    Патрик Шик («Байер»)
    1 марта в 24-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Байер». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Марта 2025 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 20:30 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: команда из Франкфурта борется за место в зоне Лиги чемпионов в этом сезоне.

    В настоящий момент «орлы» имеют в своем активе 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

    Айнтрахт Ф — Байер: коэффициенты букмекеров

    Франкфуртцы смогли забить 49 мячей, а пропустили всего 33.

    Последние матчи: франкфуртский коллектив в прошлых играх проиграл «Баварии» (0:4), но выиграл у «Хольштайна» (3:1).

    До этого же «Айнтрахт» сыграл вничью с «Боруссией» М (1:1) и «Вольфсбургом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Помимо этого, подопечные Дино Топпмеллера уступили «Роме» (0:2), но пробились в 1/8 финала Лиги Европы.

    Не сыграют: травмированы Дина Эбимбе и Робин Кох, а дисквалифицирован Тута.

    Состояние команды: сейчас «Айнтрахт» чередует победы с поражениями, но все равно входит в тройку сильнейших. Команда вполне может претендовать не только на место в зоне Лиги чемпионов, а и на медали.

    Зимой пришли в «Айнтрахт» Элье Ваи и Миши Батшуайи, а вот покинули коллектив Йенс Хауге и Омар Мармуш.

    «Байер»

    Турнирное положение: леверкузенский коллектив пытается бороться за чемпионство в этом сезоне.

    «Фармацевты» сейчас имеют в своем активе 50 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

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    • Леверкузенцы смогли 51 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «11 рабочих» победили «Хольштайн» (2:0), но сыграли вничью с «Баварией» (0:0) и «Вольфсбургом» (0:0).

    Также команда из Леверкузена победила «Кельн» (3:2) в Кубке Германии.

    До этого чемпионы Германии также победили «Спарту» (2:0) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: повреждения у Жанюэля Белосьяна и Мартина Террье, а вот дисквалификация у Пьеро Хинкапи.

    Состояние команды: конечно, «Байер» намерен сохранить чемпионский титул у себя, но сделать это будет команде Хаби Алонсо крайне сложно. А вот Кубок Германии вполне можно оставить у себя.

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    Зимой в «Байер» пришли только Марио Эрмосо и Эмилиано Буэндия, а вот покинули коллектив Матия Марсенич и Ноа Мбемба.

    Статистика для ставок

    • «Айнтрахт» выиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

    • «Байер» не проигрывает на протяжении 7 матчей во всех турнирах

    • В прошлом очном матче «Байер» победил «Хоффенхайм» со счетом 3:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.90, а победа «Айнтрахта» — в 4.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.17.

    Прогноз: «Байер» в последнее время пропускает крайне мало, поэтому команды могут не пробить тотал и не забьют 3 мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.17.

    Прогноз: «Байер» все же сильнее своего соперника и должен побеждать в этой игре.

    Ставка: победа «Байера» с форой-1 за 2.25.

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