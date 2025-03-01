Айнтрахт Ф
Байер
«Айнтрахт»
Турнирное положение: команда из Франкфурта борется за место в зоне Лиги чемпионов в этом сезоне.
В настоящий момент «орлы» имеют в своем активе 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице.
Айнтрахт Ф — Байер: коэффициенты букмекеров
Франкфуртцы смогли забить 49 мячей, а пропустили всего 33.
Последние матчи: франкфуртский коллектив в прошлых играх проиграл «Баварии» (0:4), но выиграл у «Хольштайна» (3:1).
До этого же «Айнтрахт» сыграл вничью с «Боруссией» М (1:1) и «Вольфсбургом» (1:1).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Помимо этого, подопечные Дино Топпмеллера уступили «Роме» (0:2), но пробились в 1/8 финала Лиги Европы.
Не сыграют: травмированы Дина Эбимбе и Робин Кох, а дисквалифицирован Тута.
Состояние команды: сейчас «Айнтрахт» чередует победы с поражениями, но все равно входит в тройку сильнейших. Команда вполне может претендовать не только на место в зоне Лиги чемпионов, а и на медали.
Зимой пришли в «Айнтрахт» Элье Ваи и Миши Батшуайи, а вот покинули коллектив Йенс Хауге и Омар Мармуш.
«Байер»
Турнирное положение: леверкузенский коллектив пытается бороться за чемпионство в этом сезоне.
«Фармацевты» сейчас имеют в своем активе 50 очков и занимают второе место в турнирной таблице.
Леверкузенцы смогли 51 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «11 рабочих» победили «Хольштайн» (2:0), но сыграли вничью с «Баварией» (0:0) и «Вольфсбургом» (0:0).
Также команда из Леверкузена победила «Кельн» (3:2) в Кубке Германии.
До этого чемпионы Германии также победили «Спарту» (2:0) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: повреждения у Жанюэля Белосьяна и Мартина Террье, а вот дисквалификация у Пьеро Хинкапи.
Состояние команды: конечно, «Байер» намерен сохранить чемпионский титул у себя, но сделать это будет команде Хаби Алонсо крайне сложно. А вот Кубок Германии вполне можно оставить у себя.
Зимой в «Байер» пришли только Марио Эрмосо и Эмилиано Буэндия, а вот покинули коллектив Матия Марсенич и Ноа Мбемба.
Статистика для ставок
- «Айнтрахт» выиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах
- «Байер» не проигрывает на протяжении 7 матчей во всех турнирах
- В прошлом очном матче «Байер» победил «Хоффенхайм» со счетом 3:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.90, а победа «Айнтрахта» — в 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.17.
- 1.75Динамо Мх — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.88Штутгарт — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.91Астон Вилла — Кардифф Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Байер» в последнее время пропускает крайне мало, поэтому команды могут не пробить тотал и не забьют 3 мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.17.
Прогноз: «Байер» все же сильнее своего соперника и должен побеждать в этой игре.
Ставка: победа «Байера» с форой-1 за 2.25.