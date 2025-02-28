Ненахов: Мы должны были реализовать свое и уехать, но не всё получилось

Полузащитниквысказался о ничьей в матче 19-го тура РПЛ против махачкалинского(1:1).

«Погода и правда холодная, но ссылаться на нее глупо, она одинакова для всех. Мы должны были реализовать свое и уехать, но не всё получилось.

К полю долго привыкали, пытались найти брешь длинными передачами, но потом поняли, что не выходит, потому что Махачкала низко оборонялась и была готова к забросам. К концу тайма приспособились и начали что‑то внятное создавать», — сказал Ненахов «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем матче команда встретится с «Ахматом» 7-го марта.