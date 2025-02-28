ОконченШтутгарт — Бавария 1:3. ОнлайнОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Майкл Олисе и Джамал Мусиала«Штутгарт» — «Бавария» 1:3. Онлайн
  • 00:29
    • «Бавария» одержала волевую победу над «Штутгартом» в Бундеслиге
  • 22:40
    • «Барселона» объявила о расставании с Витором Роке
    Все новости спорта

    Ненахов: Мы должны были реализовать свое и уехать, но не всё получилось

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Динамо-Махачкала
    Полузащитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался о ничьей в матче 19-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:1).

    Максим Ненахов — полузащитник «Локомотива»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Ненахов — полузащитник «Локомотива»

    «Погода и правда холодная, но ссылаться на нее глупо, она одинакова для всех. Мы должны были реализовать свое и уехать, но не всё получилось.

    К полю долго привыкали, пытались найти брешь длинными передачами, но потом поняли, что не выходит, потому что Махачкала низко оборонялась и была готова к забросам. К концу тайма приспособились и начали что‑то внятное создавать», — сказал Ненахов «Матч ТВ».

  • Снежный шторм, дубль замен и шикарный удар Воробьёва: «Локо» спасся в Каспийске
  • Весеннюю часть сезона РПЛ открыл зрелищный, но напряжённый матч, завершившийся ничьей
  • Вчера

    • «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем матче команда встретится с «Ахматом» 7-го марта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» продолжит неудачную серию?
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Адмирал» вновь попытается дать отпор фавориту
  • «Адмирал» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Очередная попытка «Атлетико» подобраться к лидерству в Примере
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вашингтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Амур — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 10:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры