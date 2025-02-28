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    • «Динамо» Мх и «Локомотив» поделили очки в матче РПЛ
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    «Динамо» Мх и «Локомотив» поделили очки в матче РПЛ

    «Динамо» Махачкала — «Локомотив»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.

    Дмитрий Воробьев — нападающий «Локомотива»
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    Дмитрий Воробьев — нападающий «Локомотива»

    На 9-й минуте встречи хозяева смогли выйти вперед благодаря точному удару Эгаша Касинтуры.

    «Локомотив» сравнял счет на 84-й минуте, отличился нападающий команды Дмитрий Воробьев.

    РПЛ. 19-й тур.
    «Динамо» Махачкала — «Локомотив» 1:1 (1:0, 0:1).
    Голы: Касинтура Э., 9 (1:0). Воробьев Дм., 85 (1:1)«Динамо» Махачкала: Волк Д., Шумахов И., Табидзе Д., Кагермазов С. (Дапо Я., 50), Сундуков Т., Магомедов Р. (Зинович К., 65), Мрезиг У., Глушков Н.С., Пальцев В., Касинтура Э. (Сердеров С., 75), Агаларов Г. (Гаджиев А., 65)«Локомотив»: Лантратов И., Фассон Л., Монтес С., Ненахов М. (Раков В., 61), Сильянов А. (Тикнизян Н., 61), Самошников И., Баринов Д., Пиняев С., Батраков А., Годяев Д. (Карпукас А., 46), Сулейманов Т. (Воробьев Дм., 46)Предупреждения: Касинтура Э., 69’. Глушков Н.С., 81’. Сердеров С., 83’

    После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Локомотив» располагается на 4-й строчке (36).

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