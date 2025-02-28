«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью с махачкалинским(1:1) в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.

На 9-й минуте встречи хозяева смогли выйти вперед благодаря точному удару Эгаша Касинтуры.

«Локомотив» сравнял счет на 84-й минуте, отличился нападающий команды Дмитрий Воробьев.

РПЛ. 19-й тур.

«Динамо» Махачкала — «Локомотив» 1:1 (1:0, 0:1).

Голы: Касинтура Э., 9 (1:0). Воробьев Дм., 85 (1:1)«Динамо» Махачкала: Волк Д., Шумахов И., Табидзе Д., Кагермазов С. (Дапо Я., 50), Сундуков Т., Магомедов Р. (Зинович К., 65), Мрезиг У., Глушков Н.С., Пальцев В., Касинтура Э. (Сердеров С., 75), Агаларов Г. (Гаджиев А., 65)«Локомотив»: Лантратов И., Фассон Л., Монтес С., Ненахов М. (Раков В., 61), Сильянов А. (Тикнизян Н., 61), Самошников И., Баринов Д., Пиняев С., Батраков А., Годяев Д. (Карпукас А., 46), Сулейманов Т. (Воробьев Дм., 46)Предупреждения: Касинтура Э., 69’. Глушков Н.С., 81’. Сердеров С., 83’