Мостовой прокомментировал уход Карпина из «Ростова»

Знаменитый футболиствысказался об уходе из «Ростова» своего бывшего партнера по «Спартаку» и «Сельте»

«Я не согласен, что уход Карпина негативно скажется на результатах "Ростова"! Он вообще никак не скажется. Что поменяется? Команда та же, футболисты те же — из клуба никто не уходил. Остался испанец, который был при бывшем тренере, так что все на своих местах. Стоял Карпин на бровке, теперь будет этот парень. Разницы нет никакой.

А вот фактор Глебова — да, тут подоплека вполне реальна. "Ростов" — хорошая команда, они так и будут примерно на своем месте. Спрос с клуба другой, особенно в сравнении с теми же "Динамо", "Спартаком", "Зенитом". Желто-синие уже сколько лет то на пятом месте, то на седьмом, то на девятом — и ничего.

Жду очень результативный футбол, много забитых голов. Например, 2:2. Больше склоняюсь к варианту с ничьей. Выделить кого-то не получается, так как сейчас сложно прогнозы делать. Посмотрим за командами несколько туров, чтобы углубиться в тему», — сказал Мостовой «Советскому спорту».

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Об уходе Карпина из «Ростова» стало известно на этой неделе. Вместо него команду теперь будет тренировать испанец Джонатан Альба.