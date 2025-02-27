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    Кин считает Бруну Фернандеша плохим капитаном для «МЮ»

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    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал португальского полузащитника Бруну Фернандеша и сообщил, что он не достоин носить капитанскую повязку клуба.

    Рой Кин
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    Рой Кин

    «Он не тот капитан, которого мы ждем. Вернемся к команде, к выбору состава, к тому, чтобы показать немного борьбы, немного скорости в игре.

    Сыграв вничью с "Эвертоном", они отреагировали так, будто выиграли кубок. Это чертовски странно. Даже фанаты, которых я вижу на матчах, воспевают Бруну. Я смотрю на этих парней и думаю: "Вы гребаные самозванцы".

    Они на 15-м месте в лиге, а он их спасает. Слава богу. Таланта недостаточно. Бруну талантлив, но этого недостаточно. Нужен кто-то, кто поведет игроков за собой. Таланта недостаточно! Игрокам следует посмотреть на себя, на отражение в зеркале», — сказал бывший игрок «МЮ» в подкасте The Overlap.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сейчас манкунианцы занимают 14-е место в таблице АПЛ с 33 очками.

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