Кин считает Бруну Фернандеша плохим капитаном для «МЮ»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед»раскритиковал португальского полузащитникаи сообщил, что он не достоин носить капитанскую повязку клуба.

«Он не тот капитан, которого мы ждем. Вернемся к команде, к выбору состава, к тому, чтобы показать немного борьбы, немного скорости в игре.

Сыграв вничью с "Эвертоном", они отреагировали так, будто выиграли кубок. Это чертовски странно. Даже фанаты, которых я вижу на матчах, воспевают Бруну. Я смотрю на этих парней и думаю: "Вы гребаные самозванцы".

Они на 15-м месте в лиге, а он их спасает. Слава богу. Таланта недостаточно. Бруну талантлив, но этого недостаточно. Нужен кто-то, кто поведет игроков за собой. Таланта недостаточно! Игрокам следует посмотреть на себя, на отражение в зеркале», — сказал бывший игрок «МЮ» в подкасте The Overlap.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас манкунианцы занимают 14-е место в таблице АПЛ с 33 очками.