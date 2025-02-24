Мостовой заявил, что не видит смысла в приглашении иностранных судей

Знаменитый в прошлом российский футболист «Спартака» и сборной Россиипрокомментировал желание РФС

«От перемены мест слагаемых сумма не меняется. На какой‑то финальный матч можно пригласить иностранного судью, который будет независимым. Но опять же, сколько раз мы видели, как судьи чудят в иностранных чемпионатах, но правила для всех одинаковы.

Основная проблема в том, что большинство судей в футбол‑то и не играли. Что нового привезут нам иностранные судьи из Белоруссии, Саудовской Аравии? Новые правила? Мяч другого размера? Пригласит РФС этих судей, а наши чем заниматься будут? — сказал Мостовой "Матч ТВ".

Календарь и таблица РПЛ

Ранее РФС допустило приглашение иностранных судей после подписания соглашения о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии и Белорусской федерацией футбола.