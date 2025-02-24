Мостовой заявил, что не видит смысла в приглашении иностранных судей

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«От перемены мест слагаемых сумма не меняется. На какой‑то финальный матч можно пригласить иностранного судью, который будет независимым. Но опять же, сколько раз мы видели, как судьи чудят в иностранных чемпионатах, но правила для всех одинаковы.
Основная проблема в том, что большинство судей в футбол‑то и не играли. Что нового привезут нам иностранные судьи из Белоруссии, Саудовской Аравии? Новые правила? Мяч другого размера? Пригласит РФС этих судей, а наши чем заниматься будут? — сказал Мостовой "Матч ТВ".
Ранее РФС допустило приглашение иностранных судей после подписания соглашения о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии и Белорусской федерацией футбола.