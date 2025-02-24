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    Адемола ЛукманТрансферный дайджест. 18 — 24 февраля
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    Мостовой заявил, что не видит смысла в приглашении иностранных судей

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    Знаменитый в прошлом российский футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал желание РФС приглашать на матчи РПЛ иностранных судей.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «От перемены мест слагаемых сумма не меняется. На какой‑то финальный матч можно пригласить иностранного судью, который будет независимым. Но опять же, сколько раз мы видели, как судьи чудят в иностранных чемпионатах, но правила для всех одинаковы.

    Основная проблема в том, что большинство судей в футбол‑то и не играли. Что нового привезут нам иностранные судьи из Белоруссии, Саудовской Аравии? Новые правила? Мяч другого размера? Пригласит РФС этих судей, а наши чем заниматься будут? — сказал Мостовой "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее РФС допустило приглашение иностранных судей после подписания соглашения о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии и Белорусской федерацией футбола.

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