Флик: Мы сыграли не лучшим образом

Главный тренервысказался о матче против(2:0).

«После матча я чувствую усталость. Мы сыграли не лучшим образом. Это был очень сложный матч, но все в порядке.

Именно для этого у нас есть игроки на скамейке запасных. У них есть все, чтобы забивать, и это их работа. Думаю, что иногда это лучший вариант, который у нас есть, чтобы они могли помогать нам в игре, но то, что одни играют, а другие нет, зависит от моего решения.

Думаю, что 5-10% всегда зависит от владения мячом и контроля. Сегодня мы играли не так, как хотелось бы, поэтому у нас было больше проблем, чем обычно.

Гол Ольмо был очень важен как для нас, так и для него. Его выход на поле был очень позитивным моментом», — цитирует Флика Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» пока вышла на первое место с 54 очками. «Лас-Пальмас» (23) — 17-й.