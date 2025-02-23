У «Эмполи» задача победить, так как команде терять нечего и ей необходимо набрать 3 очка, чтобы попытаться покинуть зону вылета. Но с этим у хозяев туго, так как они проиграли 3 матча подряд и 4 из последних 5. Стоит выделить 0:2 с «Миланом» и 1:4 с «Ювентусом», что говорит о неспособности команды противостоять серьезным оппонентам.
«Аталанта» решает свою задачу. После вылета из Лиги чемпионов бергамаски будут проводить программу максимум в Серии А, где они сейчас на 3-м месте. Отставание от лидирующего «Наполи» всего 6 очков, так что шансы на победу в турнире высокие, но только если гости перестанут терять очки в матчах с такими соперниками как «Кальяри» (0:0) или «Торино» (1:1).
Для «Аталанты» «Эмполи» удобный соперник. Клуб из Бергамо идет на серии побед из пяти матчей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры ожидаемо ставят на «Аталанту»: за 1.52 победа гостей, за 6.75 победа хозяев, 4.50 на ничью.
- Искусственный интеллект прогнозирует крупную победу «Аталанты» со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Эмполи» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.
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