ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Бивол против Артура БетербиеваПродолжение следует. Бивол победил Бетербиева в реванше, но это еще не конец
    Все новости спорта

    «Эмполи» — «Аталанта»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Эмполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Эмполи» примет «Аталанту» в матче 26-го тура итальянской Серии А, который состоится 23 февраля в 20:00 мск на стадионе «Карло Кастеллани».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    У «Эмполи» задача победить, так как команде терять нечего и ей необходимо набрать 3 очка, чтобы попытаться покинуть зону вылета. Но с этим у хозяев туго, так как они проиграли 3 матча подряд и 4 из последних 5. Стоит выделить 0:2 с «Миланом» и 1:4 с «Ювентусом», что говорит о неспособности команды противостоять серьезным оппонентам.

    «Аталанта» решает свою задачу. После вылета из Лиги чемпионов бергамаски будут проводить программу максимум в Серии А, где они сейчас на 3-м месте. Отставание от лидирующего «Наполи» всего 6 очков, так что шансы на победу в турнире высокие, но только если гости перестанут терять очки в матчах с такими соперниками как «Кальяри» (0:0) или «Торино» (1:1).

    Для «Аталанты» «Эмполи» удобный соперник. Клуб из Бергамо идет на серии побед из пяти матчей.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

    • Букмекеры ожидаемо ставят на «Аталанту»: за 1.52 победа гостей, за 6.75 победа хозяев, 4.50 на ничью.

    • Искусственный интеллект прогнозирует крупную победу «Аталанты» со счетом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Эмполи» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Очередная возможность «Баварии» отдалиться от «Байера»
  • «Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Бергамаски будут торопиться!
  • «Эмполи» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Парижане быстро взломают оборону «ткачей»
  • «Лион» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эмполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вашингтон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры