приметв матче 26-го тура итальянской Серии А, который состоится 23 февраля в 20:00 мск на стадионе «Карло Кастеллани».

У «Эмполи» задача победить, так как команде терять нечего и ей необходимо набрать 3 очка, чтобы попытаться покинуть зону вылета. Но с этим у хозяев туго, так как они проиграли 3 матча подряд и 4 из последних 5. Стоит выделить 0:2 с «Миланом» и 1:4 с «Ювентусом», что говорит о неспособности команды противостоять серьезным оппонентам.

«Аталанта» решает свою задачу. После вылета из Лиги чемпионов бергамаски будут проводить программу максимум в Серии А, где они сейчас на 3-м месте. Отставание от лидирующего «Наполи» всего 6 очков, так что шансы на победу в турнире высокие, но только если гости перестанут терять очки в матчах с такими соперниками как «Кальяри» (0:0) или «Торино» (1:1).

Для «Аталанты» «Эмполи» удобный соперник. Клуб из Бергамо идет на серии побед из пяти матчей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.10. Букмекеры ожидаемо ставят на «Аталанту»: за 1.52 победа гостей, за 6.75 победа хозяев, 4.50 на ничью.

Искусственный интеллект прогнозирует крупную победу «Аталанты» со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эмполи» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

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