«Аякс» — «Юнион»: счет матча 1:2, обзор голов

проиграл(1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, но по сумме 2-х встреч прошел в следующий раунд.

В основное время матча гости забили 2 гола. Отличились Кевин Мак Аллистер на 16-й минуте и Промис Дэвид на 28-й минуте.

В дополнительном времени «Аякс» сумел забить 1 гол. На 93-й минуте игрок хозяев Кеннет Тейлор отличился с пенальти.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Аякс — Юнион 1:2 Голы: 0:1 Кевин Макаллистер (16'), 0:2 Promise David (пенальти) (28'), 1:2 Кеннет Тейлор (пенальти) (93') Аякс: Ремко Пасвер, Лукас Роза (Мика Годтс, 61'), Йосип Шутало, Даниэле Ругани (Ахметджан Каплан, 46'), Йоррел Хато, Дави Классен, Киан Фитц-Джим, Стивен Бергёйс (Антон Гоэи, 46'), Кристиан Расмуссен (Кеннет Тейлор, 41'), Оливер Валакен Эдвардсен (Бертран Траоре, 46'), Jorthy Mokio (Джордан Хендерсон, 91') Юнион: Антони Морис, Коки Матида, Кристиан Бёрджесс (Росс Сайкс, 106'), Кевин Макаллистер, Усейну Нианг, Матиас Расмуссен (Камил ван де Перре, 95'), Софьян Буфаль (Ануар Аит-Эль-Хадж, 61'), Ноа Садики (Федде Лейсен, 106'), Франьо Иванович, Анан Халаили (Мохаммед Фусейни, 95'), Promise David (Kевин Родригес, 74') Предупреждения: Лукас Роза (33'), Антон Гоэи (60'), Софьян Буфаль (60'), Francesco Farioli (63'), Джордан Хендерсон (63'), Ахметджан Каплан (71'), Ноа Садики (73'), Анан Халаили (93'), Кевин Макаллистер (99'), Кеннет Тейлор (100'), Кристиан Бёрджесс (105'), Йоррел Хато (120 + 6'), Камил ван де Перре (120 + 6') Удаление: Дави Классен (25')

По сумме 2-х поединков «Аякс» пробился в 1/8 финала Лиги Европы (2:0 и 1:2). «Юнион» завершил свое выступление на турнире.