«Хайденхайм» — «Копенгаген»: счет матча 1:3, обзор голов

«Копенгаген» Фото: globallookpress.com
На голы Амина Чиахи, Кевина Дикса и Родриго Хуэскаса хозяева смогли ответить только точным ударом Лео Скиенцы.
Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
Хайденхайм — Копенгаген 1:3
Голы: 0:1 Амин Шейха (38'), 0:2 Кевин Дикс (пенальти) (53'), 1:2 Leo Scienza (74'), 1:3 Родриго Уэскас (114') Хайденхайм: Франк Феллер, Патрик Майнка, Тим Зирслебен, Марнон Буш (Омар Траоре, 74'), Йонас Фёренбах (Leo Scienza, 57'), Юлиан Нийус (Ян Шёппнер, 57'), Лука Кербер (Матиас Хонсак, 46'), Пауль Ваннер (Норман Тойеркауф, 113'), Адриан Бек, Буду Зивзивадзе, Thomas Keller (Марвин Пирингер, 46') Копенгаген: Диант Рамай, Биргер Мелинг, Мунаше Гарананга (Пантелис Хацидиакос, 83'), Кевин Дикс, Георгий Гочолеишвили (Родриго Уэскас, 106'), Виктор Фрохольдт, Уильям Клем (Томас Делейни, 71'), Габриэл Перейра, Амин Шейха (Джордан Ларссон, 83'), Элиас Ашури (Robert, 64'), Мохамед Эльюнуссип (Магнус Маттссон, 64') Предупреждения: Йонас Фёренбах (52'), Биргер Мелинг (69'), Габриэл Перейра (73'), Адриан Бек (90 + 6'), Ян Шёппнер (110'), Диант Рамай (120 + 3')
Таким образом, «Хайденхайм» покинул Лигу конференций, а «Копенгаген» смог пробиться в 1/8 финала турнира.