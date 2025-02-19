Тео Эрнандес получил серьезный штраф за удаление с «Фейеноордом» в ЛЧ

Итальянскийрешил серьезно оштрафовать защитниказа удаление св Лиге чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Россонери уступили голландцам по сумме двух матчей 1:2 (0:1, 1:1) в 1/16 финала ЛЧ. Одним из виновников поражения стал французский защитник.

Тео Эрнандес был удален с поля при счете 1:0 в пользу «Милана» за две желтые карточки — вторую француз получил за симуляцию в штрафной соперника на 51-й минуте.

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Также, скорее всего, «Милан» летом продаст 27-летнего Тео Эрнандеса в другой клуб. Его контракт истекает летом 2026-го и пока стороны не могут договориться о его продлении.