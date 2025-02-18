Луис Энрике: Нам нужно забыть результат первой игры с «Брестом»

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
«Я очень четко сосредоточен на завтрашнем матче с "Брестом". Мы не представляли себе, что в первом матче получится такой результат, но "Брест" совершил много камбэков за последние два года.
Это хорошо сложенная команда, которая может создать нам трудности, поэтому мы должны забыть о результате первого матча, даже если он положительный. Единственная цель — выиграть завтрашний матч», — цитирует испанца пресс-служба УЕФА.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«ПСЖ» в гостях разгромил «Брест» в первом матче со счетом 3:0. Ответная встреча в Париже состоится 19 февраля в 23:00 (мск).