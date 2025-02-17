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    Ламин Ямаль«Барселона» — «Райо Вальекано». Онлайн
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    «Дженоа» — «Венеция»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Венеция Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В поединке 25-го тура итальянской Серии А «Дженоа» примет «Венецию» на домашнем поле «Луиджи Феррарис». Начало игры в 22:45 мск.

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    «Дженоа» в прошлом туре сыграла вничью с «Торино» (1:1), а «Венеция» уступила 0:1 «Роме», потерпев второе поражение в турнире подряд. При этом гости не могут выиграть уже 7 туров. Они находятся в зоне вылета и не покинут ее даже в случае победы, тогда как хозяева располагаются ближе к середине таблицы.

    В первом круге сезона «Венеция» на своем поле выиграла 2:0. Однако стоит отметить, что в Генуе «лагунари» не выигрывали с 1996 года.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 2.60.

    • Букмекеры дают 1.85 на победу «Дженоа», 5.00 на победу «Венеции», за 3.35 выставлена ничья.

    • Искусственный интеллект считает, что «Венеция» одержит победу со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Дженоа» — «Венеция» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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