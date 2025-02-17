«Дженоа» в прошлом туре сыграла вничью с «Торино» (1:1), а «Венеция» уступила 0:1 «Роме», потерпев второе поражение в турнире подряд. При этом гости не могут выиграть уже 7 туров. Они находятся в зоне вылета и не покинут ее даже в случае победы, тогда как хозяева располагаются ближе к середине таблицы.
В первом круге сезона «Венеция» на своем поле выиграла 2:0. Однако стоит отметить, что в Генуе «лагунари» не выигрывали с 1996 года.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 2.60.
- Букмекеры дают 1.85 на победу «Дженоа», 5.00 на победу «Венеции», за 3.35 выставлена ничья.
- Искусственный интеллект считает, что «Венеция» одержит победу со счетом 2:0.
Трансляция матча
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