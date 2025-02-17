Дженоа
Венеция
«Дженоа»
Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Серии А. После 24-х туров «Дженоа» занимает 12-е место в таблице с 27-ю очками в активе, опережая зону вылета на 7 пунктов.
При этом, команда уже вряд-ли будет претендовать на еврокубки, ведь отставание от 6-й позиции уже 15 баллов. К тому же, на своем поле «Дженоа» выступает не лучшим образом, набрав всего 12 баллов из 36-и возможных дома.
Дженоа — Венеция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда сыграла вничью с «Торино» (1:1), выиграв 2-й тайм. Матчем ранее «Дженоа» проиграл «Фиорентине» (1:2), пропустив все голы еще в первой 45-минутке.
В последних 5-и матчах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период «Дженоа» обыграл «Монцу» (2:0) и «Парму» (1:0), а также проиграл «Роме» (1:3).
Не сыграют: Хонест Аханор, Милан Бадель, Максвелл Корне и Руслан Малиновский (у всех — травмы).
Состояние команды: «Дженоа» еще не может ощущать себя комфортно в таблице Серии А, ведь отставание от зоны вылета все еще 7 баллов. Команде необходимо регулярно набирать очки, чтобы не переживать по этому поводу.
У «Дженоа» нет яркого лидера в атаке, который может решить исход матча. У команды действительно есть проблемы с реализацией, им удалось забить всего 22 мяча за 24 встречи в чемпионате Италии.
«Венеция»
Турнирное положение: Команда продолжает бороться за выживание в Серии А. «Венеция» располагается на предпоследней 19-й позиции в таблице, набрав 16 очков за 24 тура.
Стоит отметить, что команда является худшей по результатам гостевых встреч. «Венеция» набрала всего 4 балла из 36-и возможных на чужом поле. При этом, команда пропустила за 12 встреч 24 гола.
Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Италии «Венеция» проиграла «Роме» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 57-й минуте. До этого команда уступила «Удинезе» (2:3).
«Венеция» не может победить на протяжении 7-и последних матчей. За этот период команда трижды сыграла вничью и 4 раза проиграла. «Венеция» уступила «Интеру» (0:1) и «Наполи» (0:1).
Не сыграют: Филип Станкович и Михаэль Свобода (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Венеция» перестала набирать очки, усложняя себе задачу. Команда уже отстает от спасительной 17-й позиции на 5 баллов, нужно срочно что-то менять.
Интересно, что «Венеция» дважды обыгрывала «Дженоа» в последних 3-х очных противостояниях. Смогут ли гости на сей раз добиться успеха в предстоящем матче? На чужом поле это будет сделать куда труднее.
Статистика для ставок
- «Дженоа» выиграл 2 последних матча на своем поле
- «Венеция» не может победить на протяжении 7-и последних встреч
- В последних 3-х очных противостояниях «Венеция» дважды обыгрывала «Дженоа»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Дженоа» — 1.83, победа «Венеции» — 4.50, ничья — за 3.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.07 и 1.75 соответственно.
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Прогноз: «Дженоа» одержит победу. «Венеция» выступает на чужом поле очень плохо.
Ставка: Победа «Дженоа» с форой (-1) за 2.60.
Прогноз: «Дженоа» может начать активно при родных трибунах. Прогнозируем результативную игру хозяев в 1-м тайме.
Ставка: Индивидуальный тотал «Дженоа» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.82.