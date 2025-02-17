В рамках 25-го тура итальянской Серии А «Дженоа» на своем поле примет «Венецию». Поединок пройдет 17 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Серии А. После 24-х туров «Дженоа» занимает 12-е место в таблице с 27-ю очками в активе, опережая зону вылета на 7 пунктов.

При этом, команда уже вряд-ли будет претендовать на еврокубки, ведь отставание от 6-й позиции уже 15 баллов. К тому же, на своем поле «Дженоа» выступает не лучшим образом, набрав всего 12 баллов из 36-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда сыграла вничью с «Торино» (1:1), выиграв 2-й тайм. Матчем ранее «Дженоа» проиграл «Фиорентине» (1:2), пропустив все голы еще в первой 45-минутке.

В последних 5-и матчах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период «Дженоа» обыграл «Монцу» (2:0) и «Парму» (1:0), а также проиграл «Роме» (1:3).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Хонест Аханор, Милан Бадель, Максвелл Корне и Руслан Малиновский (у всех — травмы).

Состояние команды: «Дженоа» еще не может ощущать себя комфортно в таблице Серии А, ведь отставание от зоны вылета все еще 7 баллов. Команде необходимо регулярно набирать очки, чтобы не переживать по этому поводу.

У «Дженоа» нет яркого лидера в атаке, который может решить исход матча. У команды действительно есть проблемы с реализацией, им удалось забить всего 22 мяча за 24 встречи в чемпионате Италии.

«Венеция»

Турнирное положение: Команда продолжает бороться за выживание в Серии А. «Венеция» располагается на предпоследней 19-й позиции в таблице, набрав 16 очков за 24 тура.

Стоит отметить, что команда является худшей по результатам гостевых встреч. «Венеция» набрала всего 4 балла из 36-и возможных на чужом поле. При этом, команда пропустила за 12 встреч 24 гола.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Италии «Венеция» проиграла «Роме» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 57-й минуте. До этого команда уступила «Удинезе» (2:3).

«Венеция» не может победить на протяжении 7-и последних матчей. За этот период команда трижды сыграла вничью и 4 раза проиграла. «Венеция» уступила «Интеру» (0:1) и «Наполи» (0:1).

Не сыграют: Филип Станкович и Михаэль Свобода (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Венеция» перестала набирать очки, усложняя себе задачу. Команда уже отстает от спасительной 17-й позиции на 5 баллов, нужно срочно что-то менять.

Интересно, что «Венеция» дважды обыгрывала «Дженоа» в последних 3-х очных противостояниях. Смогут ли гости на сей раз добиться успеха в предстоящем матче? На чужом поле это будет сделать куда труднее.

Статистика для ставок

«Дженоа» выиграл 2 последних матча на своем поле

«Венеция» не может победить на протяжении 7-и последних встреч

В последних 3-х очных противостояниях «Венеция» дважды обыгрывала «Дженоа»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Дженоа» — 1.83, победа «Венеции» — 4.50, ничья — за 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.07 и 1.75 соответственно.

Прогноз: «Дженоа» одержит победу. «Венеция» выступает на чужом поле очень плохо.

Ставка: Победа «Дженоа» с форой (-1) за 2.60.

Прогноз: «Дженоа» может начать активно при родных трибунах. Прогнозируем результативную игру хозяев в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Дженоа» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.82.