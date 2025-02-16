Тренер «Барселоны» Флик оценил потерю очков «Реала» и «Атлетико»

Главный тренерпрокомментировал потерю очковв матчах 24-го тура Примеры.

«Конечно, я знаю о произошедшем, их матчи были раньше, я проинформирован. Но мы сосредоточены только на себе. Думаю, это лучшее, что может сделать наша команда. Важно стать лидерами в турнирной таблице, но этого еще не случилось. Подобное придаст нам уверенности, но сначала нужно выиграть матч», — приводит слова Флика Sport.es.

Календарь и таблица испанской Примеры

В настоящий момент «Реал» лидирует в турнирной таблице Примеры, «Атлетико» идет вторым, а «Барселона» — третья.