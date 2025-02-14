Рахимов: Игра со сборной КНДР показала, что у нас есть проблемы

Главный тренер казанскоговысказался о поражении от сборной КНДР (1:4).

«Эта сборная уже месяц тренируется, поэтому игроки очень хорошо друг друга знают. Матч показал, что есть много моментов, на которые нужно обратить внимание. Огромное количество моментов было у нас, их нужно было реализовывать.

Уже в первом тайме нужно было вести в три мяча, тогда бы этого обескураживающего счёта не было. Но пропустили в конце первого тайма и в начале второго. Корейцы показали, что скорость и организация — их сильные качества.

Уровень соперника? Они активные, агрессивные, вступают в единоборства, имеют быструю скорость. Это отличает все восточно-азиатские команды. Игра показала, что у нас есть проблемы», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Календарь и таблица РПЛ

После первой части сезона «Рубин» идет восьмым в таблице РПЛ с 26 очками. Северная Корея занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.

Следующий товарищеский матч «Рубин» проведет 18 февраля против «Сочи», а через 4 дня с «Оренбургом».