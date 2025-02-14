Греческий журналист: Сильные качества Гарсии — скорость и взрывоопасность

Греческий спортивный журналиствысказался про новичка «Спартака»

Ранее красно-белые купили футболиста у греческого АЕКа за 18,7 миллионов евро.

«Какие сильные качества Гарсии? Скорость и взрывоопасность — вот отличительные черты его игры. Он также обладает потрясающим прыжком, даже из статичного положения. В Греции он забил гол головой, совершив один из самых длинных прыжков без разбега. Это футболист, которого невозможно остановить, когда он находит свободное пространство. Он очень хорошо владеет мячом, и если находит взаимопонимание с товарищами по команде, то создает отличные комбинации. Может сыграть, как на острие, так и справа на фланге.

Он не эгоист. Как нападающий, он всегда хочет забивать, но он и помогает забивать партнерам. Он совершал отличные действия, помогая забивать товарищам по команде. Я думаю, в первую очередь, он заинтересован в хорошем функционировании команды, а уже затем в своих личных интересах. Но, как я уже говорил, нападающий хочет забивать, и он тоже этого хочет.

Гарсия обладает качествами и характеристиками, которые позволяют ему изменить ситуацию в своей команде. Деньги, которые за него заплатили, безусловно, большие, но я считаю, что он заслуживает этого. Неслучайно, что год назад "Ланс" предлагал за него 23 миллиона евро. Он находится в хорошем возрасте и обладает большой мотивацией добиваться успехов в своей карьере», — заявил журналист в интервью «Евро-Футбол.Ру».

Календарь и таблица РПЛ

Ливай Гарсия играл за АЕК с 2020 по 2025 год. «Спартак» идет 3-м в таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 встречах.