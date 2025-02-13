В первом поединке 1/16 финала Лиги Европыв Алкмаре примет. Матч состоится 13 февраля в 23:00 мск.

Обе команды закончили этап лиги поражением. АЗ проиграл 3:4 «Ференцварошу» и не смог удержать свою беспроигрышную серию в турнире. «Галатасарай» уступил 1:2 «Аяксу» и лишился шансов на прямое попадание в 1/8 финала. До этого поражения турки трижды сыграли вничью.

Это будет вторая встреча команд в истории и в нынешнем сезоне. Ранее в Алкмаре соперники разошлись мировой со счетом 1:1.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.80.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.80. Букмекеры предлагают поставить на победу АЗ с коэффициентом 2.44, тогда как на победу «Галатасарая» они предлагают 3.05. За 3.40 можно взять ставку на ничью.

Искусственный интеллект считает, что команды снова не выявят победителя и завершат матч со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча АЗ — «Галатасарай» смотрите на LiveCup.Run.

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