Обе команды закончили этап лиги поражением. АЗ проиграл 3:4 «Ференцварошу» и не смог удержать свою беспроигрышную серию в турнире. «Галатасарай» уступил 1:2 «Аяксу» и лишился шансов на прямое попадание в 1/8 финала. До этого поражения турки трижды сыграли вничью.
Это будет вторая встреча команд в истории и в нынешнем сезоне. Ранее в Алкмаре соперники разошлись мировой со счетом 1:1.
Календарь и таблица Лиги Европы
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.80.
- Букмекеры предлагают поставить на победу АЗ с коэффициентом 2.44, тогда как на победу «Галатасарая» они предлагают 3.05. За 3.40 можно взять ставку на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что команды снова не выявят победителя и завершат матч со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча АЗ — «Галатасарай» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.