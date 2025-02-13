ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — ПСВЛЧ. Яркий матч в Манчестере и великолепная форма Усмана Дембеле
  • 21:42
    • Дубль и ассист Гусева помог «Динамо» М обыграть «Спартак»
    Все новости спорта

    АЗ — «Галатасарай»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Эредивизия АЗ Алкмар Футбол Турции Галатасарай Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы АЗ в Алкмаре примет «Галатасарай». Матч состоится 13 февраля в 23:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Обе команды закончили этап лиги поражением. АЗ проиграл 3:4 «Ференцварошу» и не смог удержать свою беспроигрышную серию в турнире. «Галатасарай» уступил 1:2 «Аяксу» и лишился шансов на прямое попадание в 1/8 финала. До этого поражения турки трижды сыграли вничью.

    Это будет вторая встреча команд в истории и в нынешнем сезоне. Ранее в Алкмаре соперники разошлись мировой со счетом 1:1.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.80.

    • Букмекеры предлагают поставить на победу АЗ с коэффициентом 2.44, тогда как на победу «Галатасарая» они предлагают 3.05. За 3.40 можно взять ставку на ничью.

    • Искусственный интеллект считает, что команды снова не выявят победителя и завершат матч со счетом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча АЗ — «Галатасарай» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первый матч получится закрытым? Рассказываем в прогнозе
  • «Порту» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Выявят ли «АЗ Алкмар» и «Галатасарай» сильнейшего в первой игре?
  • «АЗ Алкмар» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Хетафе» продлит свою серию без поражений в Примере?
  • «Жирона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры